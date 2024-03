Balneari, è iniziato il count down. Prime riflessioni sull’indennizzo per il concessionario uscente

I Comuni intenzionati a bandire le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni balneari, nel trovarsi a redigere la documentazione di gara, devono prestare molta attenzione a disciplinare l’indennizzo che dovrà essere corrisposto al concessionario uscente. Vediamo perché.

È appena il caso di ricordare che il 2024 doveva essere l’anno del cambiamento per il settore balneare italiano, con l’avvio di procedure selettive per l’affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità. La legge 118/2022 si era limitata a stabilire le linee di indirizzo che il governo avrebbe dovuto seguire al fine di indicare criteri omogenei e uniformi per la redazione dei bandi, ma allo stato attuale, non sembra che il governo abbia ancora adottato alcun atto contenente criteri omogenei per la redazione dei bandi.

Al contrario, a quanto risulta dalla risposta del governo al parere motivato della Commissione europea dello scorso 16 novembre, devono essere ancora definiti i criteri per determinare la sussistenza della scarsità della risorsa naturale, il cui esito è determinante per l’applicazione o meno della direttiva Bolkestein e, dunque, per determinare se le concessioni balneari devono essere affidate mediante procedure selettive o meno. E così, nell’incertezza più totale e in mancanza di atti ufficiali da parte del governo, la stragrande maggioranza degli enti locali ha differito al 31 dicembre 2024 il termine di avvio delle procedure selettive, ritenendo sussistenti le “ragioni oggettive” che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023.

Tuttavia, in assenza di criteri direttivi uniformi, il rischio di incorrere in errore rappresenta una possibilità tutt’altro che remota. Un esempio è nel recente parere dell’Agcm (AS1930 – Bollettino n. 49 del 27 dicembre 2023) con il quale sono state evidenziate alcune criticità di una procedura selettiva bandita da un Comune. Nel citato parere, l’Autorità garante della concorrenza ha rilevato come l’ente locale non avesse individuato, sin dall’atto di avvio della procedura e in maniera oggettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata, tutti i criteri che lo stesso intendeva valutare ai fini dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, con il relativo punteggio massimo attribuibile..

Secondo la legge, l’indennizzo deve tener conto del rilievo degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali facenti parte del compendio aziendale del concessionario. I giudici di Palazzo Spada hanno quindi ritenuto, seppure all’esito di un primo e sommario esame, che gli avvisi per l’affidamento delle concessioni devono prevedere il riconoscimento di un indennizzo per i concessionari uscenti. In realtà, la necessità di tutelare gli investimenti del concessionario uscente era già stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Ma in assenza di criteri per la quantificazione dell’indennizzo e considerando l’imminente scadenza delle concessioni in essere e l’avvio delle procedure selettive, quale ruolo allora svolge l’articolo 49 del Codice della navigazione nella tutela del concessionario uscente?

Diversamente, se il periodo di concessione dovesse rivelarsi insufficiente per produrre un ritorno sull’investimento, l’avvocato generale ritiene possibile concordare con lo Stato, nell’atto di concessione, un indennizzo. Dalla lettura delle conclusioni rassegnate dall’avvocato generale sembra possibile trarre due principali considerazioni. La prima è che risulta determinante individuare a priori la durata della concessione; la seconda è che la possibilità, per il concessionario, di negoziare con lo Stato la quantificazione dell’indennizzo, si colloca in una fase precedente all’investimento (e non successiva): è infatti nell’atto di concessione che il concessionario e lo Stato dovranno concordare un indennizzo.

Ma i concessionari attuali, nonché possibili prossimi concessionari uscenti, che non hanno concordato nell’atto di concessione alcun indennizzo o rimborso (pur avendone la facoltà), possono, in una fase successiva all’investimento, negoziare con lo Stato la quantificazione dell’indennizzo? La risposta potrebbe provenire dalle stesse considerazioni dell’avvocato generale: al punto 97 si legge infatti che «se il concessionario conosce in anticipo le norme applicabili, può negoziare un indennizzo adeguato nel caso in cui l’investimento necessario fosse troppo grande per essere riassorbito nel corso della concessione».

Considerando dunque la necessità di prevedere un indennizzo per il concessionario uscente, andrebbe promossa una valutazione caso per caso finalizzata a verificare che al concessionario uscente, a cui deve essere riconosciuto un indennizzo, non venga erogato un importo sproporzionato e irragionevole, o comunque superiore all’investimento effettuato sul bene ceduto. Maggiori dettagli sul punto potranno certamente derivare dalla sentenza della Corte di giustizia europea che si esprimerà definitivamente proprio sull’applicabilità dell’articolo 49 del Codice della navigazione nel contesto normativo tracciato a livello europeo