Ballottaggio a Lacco Ameno: affluenza e risultati in diretta. Ore 12,00 :25,26 %

Parte a Lacco Ameno la storica ed inedita avventura del Ballottaggio. Si vota a Lacco Ameno dopo le elezioni epiche e cruente del 20 e 21 settembre. Le elezioni amministrative a Lacco Ameno vedono in lizza due liste, quella di Sempre per Lacco Ameno con capolista il senatore Domenico De Siano, già sindaco di Lacco ed attuale coordinatore regionale di Forza Italia e quella de Il Faro, con capolista Giacomo Pascale, anch’egli un tempo del partito azzurro e sindaco sino allo scorso ottobre quando fu sfiduciato dalla maggioranza dei suoi consiglieri tra cui figurava il fratello del senatore De Siano, Michele. La tornata elettorale del primo turno aveva avuto come risultato una clamorosa parità Uffuciale resa dal Ministero tra le due liste (1541 voti ciascuna) che ha portato al ballottaggio che si terrà domenica 4 ottobre. Il resto è cronaca di un risultato incredibile. Il clima in questo primo giorno elettorale rispetto a quello rovente di questo periodo trascorso tra le due sessioni elettorali appare sereno e ben controllato dalle forze dell’ordine. Massiccio lo schieramento di Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani ed agenti in borghese . Ai seggi è giunta anche il commissario Prefettizio Ida Carbone per un saluto istituzionale. Le operazioni di voto procedono spedite, molto più veloci rispetto a 15 giorni fa quando, complice anche il voto regionale con le schede lenzuolo è quello referendario, si registrarono lunghe code ed attese estenuanti.All’esterno de seggio le forze dell’ordine controllano che nessuno stazioni mentre i vari candidati delle due opposte “ fazioni” presidiano stabilmente i due varchi si via Fundera sul Fronte Ospedale Anna Rizzoli e sul Fronte Case Popolari. Non sono mancate le scaramucce e i battibecchi per chi e come poteva stare in zona in qualità di esponente politico . Tutto però immediatamente rientrato e tenuto sotto controllo dalle autorità.

Quando si votaI seggi saranno aperti domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Per quanto riguarda la giornata di domenica, si vota dalle ore 7 alle ore 23; per quanto riguarda invece la giornata di lunedì, gli elettori potranno recarsi alle urne dalle ore 7 alle ore 15.

I dati sull’affluenzaL’affluenza alle urne alle ore 12:00 è del 25,26% . Una percentuale in crescente aumento ed anche superiore rispetto al precedente voto di settembre . Quanto manca poco alle 13,00 ci sia avvia a superare quota 30%.