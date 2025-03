Baia di Sorgeto, il Comune di Forio avvia i lavori per la sicurezza

L’amministrazione comunale di Forio ha ufficialmente approvato l’affidamento dei lavori di manutenzione al sistema corticale della Baia di Sorgeto, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la fruibilità dell’area, soprattutto in vista della stagione estiva. L’intervento è stato assegnato alla ditta Lady Diana srls, individuata attraverso la piattaforma MEPA, per un importo complessivo di 27.433,51 euro, inclusa IVA e oneri per la sicurezza.L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio e manutenzione del territorio, come previsto dalla delibera comunale del 2010, che ha sancito la necessità di effettuare controlli periodici e interventi sulle reti paramassi e sulle strutture di protezione della Baia.

La scelta dell’affidamento diretto è avvenuta nel rispetto delle normative vigenti, che consentono procedure semplificate per lavori di importo inferiore a 150.000 euro.L’operazione prevede un intervento mirato per garantire la stabilità delle opere già esistenti, assicurando al contempo una maggiore sicurezza per i bagnanti e i visitatori della rinomata località turistica. Il Comune di Forio ha ritenuto vantaggiosa l’offerta presentata dalla Lady Diana srls, che ha proposto un ribasso rispetto alla base di gara, fissata inizialmente a 22.455,58 euro.Il progetto include anche una serie di verifiche tecniche per monitorare l’efficacia delle strutture e garantire la corretta manutenzione nel tempo.

L’affidamento e l’esecuzione dei lavori saranno soggetti agli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Inoltre, il Comune ha precisato che eventuali irregolarità nei requisiti dell’impresa potrebbero comportare la revoca dell’incarico.

Grazie a questo intervento, l’amministrazione comunale punta a restituire alla comunità uno spazio sicuro e accessibile, confermando il proprio impegno nella tutela del patrimonio naturale e nella valorizzazione delle risorse turistiche locali. I lavori avranno inizio nei prossimi giorni e saranno conclusi in tempo utile per la stagione estiva.