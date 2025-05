Bagno Teresa: bene, bravi, bis! | #4WD

Ore 16.15 di ieri: Catrin riceve la telefonata di due ospiti americani del nostro bed and breakfast i quali, entusiasti della giornata trascorsa ai Giardini Poseidon nonostante il meteo tutt’altro che da insolazione, hanno piacere di mangiare e bere qualcosa in zona Forio.Con perfetto spirito di servizio, partono una serie di telefonate a locali di quell’area, ma quasi tutti non rispondono al telefono e altri più presenti, invece, si rendono disponibili al massimo per un aperitivo con qualche snack, ma nulla di più perché “a quest’ora la cucina è chiusa e non riapre prima dell’ora di cena”.

Ultimo tentativo: provare al “Bagno Teresa”, che di certo è più famoso per gli spettacolari aperitivi al tramonto frequentatissimi dai giovani, piuttosto che per una cucina deliziosa, senza fronzoli e, soprattutto, senza la necessità di “scannare” il cliente quale pollo di turno. Al telefono risponde Ada, che davanti alla nostra richiesta non si ferma al protocollo, ma interroga i suoi colleghi per capire se si può fare un’eccezione per due ospiti stranieri che, evidentemente, hanno orari e abitudini tutt’altro che in linea con le nostre. E la disponibilità a preparargli qualcosina, magari non a pieno menu ma sicuramente soddisfacente per l’appetito dei nostri ospiti d’oltreoceano, non si fa attendere!

Mentre Vi scrivo questo pezzo per oggi, di certo Alicia Marie e suo figlio Alec saranno ancora con gli occhi pieni di mare, il palato in visibilio, qualche buon drink che li accompagna fino al più unforgettable dei sunset e la proverbiale cortesia dello staff del Bagno Teresa, famiglia Leo in testa, che li continuerà a coccolare fin quando vorranno, senza preoccuparsi di un’ora di riposo in meno o se quel tavolo avrebbe potuto rendere di più o di meno di quella che, invece, sarà stata l’enorme soddisfazione di quei due turisti capitati lì non certo per caso, ma che mai dimenticheranno la loro meravigliosa esperienza in riva al mare di Ischia, alla spiaggia di Citara, dopo aver conosciuto una delle più belle realtà termali del mondo intero.

E quello del Bagno Teresa, grazie all’ottima Ada, a Renato, a Flavio, a Giovanni, a Katia e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono, nella bella stagione, a quell’immagine “giusta” di Ischia che piace tanto e che dovrebbe essere l’unica ad apparire univocamente e ovunque sul nostro territorio, è uno degli esempi più belli di quanto di buono la nostra offerta turistica sarebbe in grado di offrire, se solo sempre più operatori di questo importante comparto di casa nostra facessero costantemente e senza remore il loro dovere di ottimi padroni di casa.Una piccola storia, certo, ma che racchiude in sé l’essenza dell’accoglienza vera: quella che non si insegna in alcun manuale, che non si improvvisa, ma che nasce da un’autentica vocazione all’ospitalità. È questo spirito che può fare la differenza tra una destinazione qualsiasi e un luogo che si imprime nel cuore dei visitatori. Perché un valore del genere non si misura solo nei servizi, ma nel calore umano, nell’attenzione ai dettagli, nella volontà di dire “sì” anche quando sarebbe più semplice rispondere “no”.Ed è proprio questo atteggiamento, spontaneo e genuino, che trasforma un semplice pasto fuori orario in un ricordo indelebile, in un racconto che quei due ospiti porteranno con sé ben oltre il confine del loro viaggio. Racconteranno di Ischia non solo come oasi di bellezza naturale, ma anche come luogo di umanità, di attenzione, di sorrisi sinceri. E noi, che viviamo questo territorio ogni giorno, dovremmo sentirci grati per realtà nostrane come il Bagno Teresa, che ogni volta ci ricordano quanto siamo fortunati a poter offrire non solo un semplice posto dove fare il bagno, bere o mangiare, ma un’autentica esperienza di vita e di qualità del turismo.