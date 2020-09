Bagno di Suoni al Gattopardo di Forio: arriva a Ischia la musicoterapia in acqua

Venerdì 4 settembre nelle piscine dell’hotel una innovativa esperienza di benessere psicofisico generato dal connubio tra suono e acqua. Bagno di Suoni è il nome della innovativa esperienza di musicoterapia in acqua che sarà proposta, per la prima volta sull’isola d’Ischia, venerdì 4 settembre al Gattopardo Hotel Terme di Forio d’Ischia. Questa esperienza viene proposta dall’associazione MusicaMente Aps di Roma, in collaborazione con il Gattopardo Hotel Terme & Beauty Farm di Forio, Ischia Magic Camp e La casa dei Bambini Cooperativa sociale di Ischia.

Bagno di Suoni è gratuito, riservato a gruppi di massimo 10 partecipanti per il rispetto delle norme Covid, e sarà condotto dai musicoterapeuti Silvia Riccio e Massimo Ventricini.

La musicoterapia è una metodologia che utilizza il canale corporeo sonoro musicale per favorire la comunicazione verbale e non verbale tra il terapeuta e i partecipanti, e viene utilizzata sia in ambito riabilitativo e terapeutico che preventivo, dove si è rivelata efficace, anche in integrazione con altre terapie, nel ridurre ansia e stress psicologici, nel creare o ricreare stati di benessere psico fisico, nella rieducazione per favorire una nuova modalità di relazione con se stessi e gli altri, una maggiore consapevolezza di sé e propositività verso la vita sia con la modalità attiva che recettiva.

Con Bagno di Suoni, tecniche e pratiche tipiche della musicoterapia vengono proposte in ambiente acquatico, in questo caso le acque salubri di Ischia. Suono, vibrazione, musica, movimento, corpo e voce si uniscono all’acqua e creano un’unica armonia di relax e benessere psico fisico.

“L’elemento liquido – spiega Silvia Riccio – facilita la trasmissione di suoni e vibrazioni che avvolgono i corpi dei partecipanti in un fantastico bagno sonoro, che li accoglie, li avvolge fluida e carezzevole e li riporta alla culla del grembo materno, perché l’acqua è parte essenziale di noi”.

Il fluire, il rallentare, l’assenza di peso, il lasciarsi andare favoriscono sensazioni di fiducia ed apertura generando un’armonia pulsante con noi stessi e con gli altri.

“Il suono, il movimento e il contatto con l’acqua – racconta Max Ventricini – creano un’atmosfera gioiosa e giocosa, dissolvono le tensioni e i blocchi fisici ed emotivi e rafforzano i meccanismi di auto guarigione. Il suono e l’acqua diventano quindi la terapia del prendersi cura di sé e della ricerca di una propria armonia interiore”.

Dopo l’accoglienza e conoscenza dei partecipanti ci sarà l’attivazione con il corpo e il movimento, quindi l’introduzione dello strumento voce.

Si introduce poi lo strumentario musicoterapico: hang, ocean drum, tamburi ad acqua che verranno suonati anche dai partecipanti, un momento di ascolto e rilassamento e la conclusione con una restituzione verbale di ogni partecipante.

Ecco l’opinione di Cristina Rontino, presidente della Cooperativa 12 Stelle San Michele, da cui nascono sia il progetto “Casa dei Bambini” che il progetto “Ischia Magic Camp”: “In particolare vorremmo proporre quest’esperienza ai genitori perché crediamo fermamente che genitori rilassati e depurati dalle tante negatività della vita di tutti i giorni, possano essere genitori migliori per i propri figli. Siamo certi che sarà la prima di una lunga serie di esperienze. Inoltre coinvolgeremo i bambini e i ragazzi in workshop musicali in acqua e creeremo dei format ad hoc per i nostri bambini e ragazzi “speciali” del progetto “Casa dei Bambini”. Il nostro obiettivo è quello di far vivere ai nostri ragazzi e bambini tutti i tipi di esperienza per una prima integrazione sociale che poi diventi con il tempo autentica inclusione. Difatti portiamo nel nostro portafoglio di esperienze eventi come “Peter Pan, Special Friends”, uno spettacolo teatrale e diverse partecipazioni a feste patronali, manifestazioni sportive, musicali ecc. Un’autentica inclusione è il nostro sogno, che vediamo sempre più realizzabile con il sostegno di tutte le famiglie e del nostro staff.”

Francesca Annunziata, coordinatrice del progetto “Ischia Magic Camp” per la Cooperativa 12 Stelle San Michele, parla dell’importanza della musica nei campi estivi: “Organizzo da dieci anni campi estivi e mi rendo conto sempre più di quanto la musica sia importante nella crescita dei bambini e dei ragazzi e quanto sia determinante per rendere sano, entusiasmante, armonioso, disintossicante il tempo libero soprattutto estivo. Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di avere con noi per tutta l’estate Massimo Ventricini, un musicoterapeuta di Roma. I partecipanti al nostro camp hanno sperimentato la musica tutti i giorni. Non hanno imparato a suonare uno strumento in particolare. Hanno migliorato lo “stare insieme” con i loro coetanei, a stare al ritmo, a rispettare le regole e il coordinamento. Hanno partecipato tutti dai più piccoli ai più grandi. In cooperativa la musica è sicuramente parte integrante di molti nostri progetti, ricordo tra tutti “Musigiocamente”, una serie di laboratori natalizi che hanno riscosso un grande successo nell’inverno 2018 – 2019. Credo molto anche in questa nuova esperienza per Ischia, “Bagni di Suoni” non solo per i turisti ma anche per il nostro camp 2021 e in primis già da subito per i genitori.”

Bagno di Suoni è stato ideato da due musicoterapeuti esperti: Silvia Riccio, formatasi come pianista, educatrice musicale e musicoterapista, tiene a Roma laboratori di musicoterapia con disabili gravi in scuole speciali e con detenuti, nonché in corsi di accompagnamento alla nascita. Da alcuni anni tiene innovativi progetti di musicoterapia in oncologia per la riabilitazione psichica e fisica di donne operate per carcinoma alla mammella al Policlinico Gemelli di Roma e opera nella formazione aziendale (Coaching, Team Building, Mindfullnes). Max Ventricini, formatosi come percussionista, educatore musicale e musicoterapista, collabora con il Teatro Patologico di Roma, la scuola speciale Vaccari, l’Aipd e L’istituto nazionale Sordi. Vanta numerose collaborazioni nel panorama musicale, teatrale e di danza-movimento terapia italiano. Conduce laboratori di Team Building e Drum Circles per aziende e società sportive.

Per Info e contatti: Musicamente APS: Pietro Nigro – Cell. 338 6794849 – musicamente.associazione@gmail.com. La Casa dei Bambini / Ischia Magic Camp | Cristina Rontino 348 492 8999 e Francesca Annunziata 3899410648

Attività Laboratoriali Proposte per l’evento Eticittà

13 settembre dalle 9 alle 13 – Piazza degli Eroi

Il nostro drum circle: tra musica e musicoterapia durante l’Ischia Magic Camp, Massimo Ventricini, musicoterapeuta, ha condotto un laboratorio musicale come coinvolgente “viaggio” nel ritmo dove i fruitori si trovano insieme a sperimentare attraverso delle semplici tecniche il livello di musicalità e di empatia favorendo la formazione di una coscienza di gruppo che con gioia e armonia porta a suonare col cuore. Il viaggio sarà una scoperta del proprio corpo come fonte sonora, attraverso cellule ritmiche di body percussion e del mondo delle percussioni (tamburi afrobrasiliani, legni, triangoli, pelli e materiali di riciclo), per creare degli arrangiamenti spontanei in un clima di condivisione e divertimento.

Lo strumentario verrà messo a disposizione, per ciascun partecipante, dall’organizzazione, cosicché ognuno possa sperimentare questo nuovo linguaggio e trovare la propria dimensione e collocazione nel gruppo diventando un “insieme”. In particolare per l’evento Eticittà proponiamo un Drum Circle: il drum circle è un cerchio di tamburi e consiste nel suonare percussioni di qualsiasi genere in cerchio con l’intento di creare una comunicazione istintiva e diretta fra tutti i partecipanti.

Il cerchio è una delle forme più naturali nel nostro universo fisico. Non ha una fine né un inizio. Suonando insieme strumenti a percussione, forniti dai conduttori dell’esperienza, e utilizzando il movimento del corpo e il suono delle proprie voci si costruisce un evento musicale.

Il tamburo è uno strumento utilizzato per la comunicazione, per l’interazione sociale e la cura; è uno strumento di unione, di riduzione dello stress, d’espressione creativa e di divertimento. I bambini potranno partecipare da soli o accompagnati da un adulto.

Durante una prima fase, parteciperanno al Drum Circle i bambini e ragazzi dei Semplicemente Noi, un gruppo di ragazzi “speciali” seguiti dal nostro staff della “Casa dei Bambini”. Il laboratorio sarà inclusivo in quanto i ragazzi “speciali” sono ormai abituati ad interagire con tutti. Difatti tutti i Venerdì, in Pineta a Fiaiano, realizziamo due laboratori inclusivi gratuiti: il primo musicale alle 12 e il secondo artistico alle 14.

CREATIVITA’

“Nei bambini la creatività è un elemento universale.” (Harold Anderson) La creatività è in ciascuno di noi. Noi crediamo molto nella creatività e i nostri laboratori cercano di tirar fuori il massimo da ciascun bambino: i loro pensieri, il loro modo di essere, il loro modo di vedere il mondo, i loro sentimenti, le emozioni e le paure prendono vita e si trasformano in vere e proprie opere d’arte.

E’ quella forza che ti spinge ad utilizzare in maniera nuova oggetti che spesso e volentieri vengono buttati, sprecati o semplicemente accantonati da qualche parte; è la fantasia che ti fa vedere il mondo in una prospettiva sconosciuta agli altri, che ti spinge a creare un sole meraviglioso con un piatto di plastica e i ebbi delle forchette. In questi laboratori noi forniamo i materiali, le basi e poi sta al bambino creare ed ideare. Dal 2011 abbiamo realizzato cornici, orologi o semplici quadri con l’arte del “Quilling”(o filigrana di carta) una forma d’arte che consiste nell’uso di strisce di carta che vengono arrotolate, modellate ed incollate insieme per creare disegni decorativi di tantissimi tipi a seconda della propria fantasia.. Dal 2013 utilizzando solo materiali da riciclo come bottiglie, forchette o bicchieri, i nostri piccoli artisti hanno creato tanti piccoli oggetti. I più piccoli invece, si sono sbizzarriti nel creare il libro tattile, un libro che spiegava una piccola storia inventata da loro stessi attraverso figure realizzate sempre con materiale da riciclo.

Anche per Eticittà proponiamo sia il Quilling che la creazione di oggetti con la plastica. Il laboratorio è aperto ad adulti e bambini a partire dai 3 anni. Il laboratorio verrà realizzato in collaborazione con l’Atelier delle Dolcezze Maglio e alla fine del laboratorio, i lavori prodotti dai bambini e ragazzi saranno esposti in una mostra sulle pareti dell’Atelier. Vi aspettiamo!