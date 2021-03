Bagni Pubblici sul porto di Casamicciola che schifo!

Un’altra estate sta per arrivare e la lamentela è sempre la stessa: Perchè non ci sono bagni pubblici aperti e fruibili sul porto di Casamicciola? Vergogne che si perpetrano negli anni senza soluzione di continuità. In nessun altro luogo del mondo, crediamo, un paese che voglia dirsi civile, può permettersi di tenere i bagni pubblici asserviti allo scalo portuale una volta chiusi e l’altra volta indegnamente sudici e oltre l’indecenza. Ebbe ormai da tempo immemore, eccetto brevi parentesi, a Casamicciola Terme è cosi! Allo stato quelli che dovrebbero essere sevizi igienici sono di fatto una mondezza indescrivibile a parola. Escrementi, urina e materiale organico ovunque. I bagni sul quel che dovrebbe essere il secondo scalo isolano andrebbero chiusi e dichiarati Indagibi li dall’ASL.Ad ogni inizio stagione la questione è sempre la stessa. Ovvero uno schifo senza fine. E’ inaccettabile che una realtà come quella isolana faccia di queste indecenze il suo biglietto da visita. Specie in un momento cosi delicato legato ala pandemia che richiederebbe attenzione e massima cura nelal pulizia è tenuta come quello dei bagni pubblici. Dopo estenuati contesi ed un assurdo braccio di ferro su chi doveva gestire gli impianti, un Sergio essenziale per la portualità, con l’affidamento al privato siamo messi peggio che mai. Sciù! Casamicciola non si smentisce mai…