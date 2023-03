Bagnaia subito a segno, vince la gara sprint di Portimao

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – E’ subito Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica, in sella alla sua Ducati, vince la prima gara sprint nella storia della MotoGp. Sul circuito di Portimao, sede del Gran Premio del Portogallo che inaugura la stagione 2023 del motomondiale, il pilota torinese – scattato dalla seconda posizione in griglia – va a vincere approfittando nell’ultimo giro di un errore di Jorge Martin, alla fine secondo con la Desmosedici targata Prima Pramac. Completa il podio Marc Marquez con la Honda, protagonista qualche ora prima nelle qualifiche dove aveva conquistato la pole. Quarta piazza per Jack Miller con la Ktm, quindi le due Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò che precedono l’Aprilia RNF dell’idolo di casa Miguel Oliveira, che ha gettato il podio al vento con un lungo all’ultimo giro, il francese Johann Zarco su Ducati Pramac e Alex Marquez con la Honda del Team Gresini. In difficoltà il francese della Yamaha Fabio Quartararo, solo decimo e fuori dai punti. Sfortunato l’altro ducatista Enea Bastianini, buttato involontariamente giù al secondo giro dalla Ducati VR46 di Luca Marini. Fuori anche il compagno di squadra di Marini, Marco Bezzecchi.

