Babbo Natale: “prima tappa al Michelangelo”. Celestino Iacono: “Fatevene una ragione, noi aggiungiamo”

Ci sono albergatori e albergatori. Celestino Iacono è uomo divisivo, albergatore capace, imprenditore coraggioso e albergatore a Ischia che in alcuni casi è un problema più che un vantaggio. E’ stato il primo ad aprire le porte di “casa” il 26 novembre ed è stato il primo a fare quello che si doveva fare. Lo ha fatto con coraggio e forze. Il resto, poi, è venuto da se.

Nel frattempo, però, condividiamo le sue parole perché servono a smontare la scemenza galoppante che, spesso, purtroppo, invade la nostra isola.

“Ringrazio la ditta Tecnoservice che ha installato di sua iniziativa e gratuitamente all’Hotel Michelangelo questo bellissimo albero di Natale. A coloro che hanno già detto e/o scritto, oppure che vedendo questo post stanno pensando “non era proprio il caso” come già è successo per gli addobbi e le luci di Natale che abbiamo installato in albergo”

“Vorrei dire – continua – che a casa mia a qualcuno che perde qualcosa e soprattutto qualcuno non si toglie altro…. tuttalpiù si aggiunge! Dunque, fatevene una ragione perché ai bambini ed in EGUAL MISURA anche agli adulti che sono in questo momento all’Hotel Michelangelo non gli si toglierà anche il Natale, che non abbiamo certo la pretesa di festeggiarlo ma certamente abbiamo quella di viverlo”. Parole di orgoglio, solidarietà, empatia e condivise al 100%

“L’unica cosa sulla quale tutti sono d’accordo è sui giocattoli per i bambini. Tranquilli Babbo Natale ci ha comunicato che qui sarà la sua prima tappa quest’anno. Ma per grazia di Dio (nel vero senso della parola), Natale è molto di più e sarà dunque MOLTO DI PIÚ!!! Grazie ai TANTI che stanno aiutando anche per questo.”