Babbo Natale è arrivato in anticipo per la Ibsen di Casamicciola. Regali e buoni auspici con il sindaco Castagna

Il sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna e il presidente del consiglio comunale Nunzia Piro, questa mattina hanno incontrato presso la sede municipale i giovani studenti della III Elementare dell’Istituto Ibsen. I bambini hanno letto la loro lettera recante auspici e desideri per una scuola ed un paese migliore, prima di ricevere un regalino (ovviamente a sfondo didattico) e poi rompere le righe per godersi le vacanze natalizie.

Si è trattato comunque di una giornata ricca. Babbo Natale è arrivato in anticipo al plesso De Gasperi di Perrone. L’amministrazione comunale ha infatti donato un biliardino agli studenti che frequentano la scuola: un dono particolarmente apprezzato dai ragazzi, con la consegna che è avvenuta nel corso di una breve e formale cerimonia alla presenza della preside Giovanna Battista Costigliola, del personale docente e non docente, degli alunni, del sindaco Giovan Battista Castagna e del presidente del consiglio comunale Nunzia Piro. Un dono particolarmente apprezzato come hanno testimoniato entusiasmo ed applausi. E mentre già si pensa ad organizzare tornei scolastici, il primo cittadino ci ha tenuto a sottolineare che lo studio “resta la priorità”

Entusiasta ilSindaco Giovan Battista Castagna: ”Quella di oggi è stata per me una giornata veramente particolare e ricca di emozioni. Da padre, da genitore, da sindaco. L’entusiasmo travolgente dei giovani studenti del “De Gasperi” per la consegna di un biliardino in grado di regalare loro un po’ di svago e infine l’incontro in municipio con i bambini della Terza Elementare. Nelle loro lettere hanno raccontato la voglia, il desiderio, la necessità di vivere in una scuola e in un paese migliore. E noi, uomini e donne dell’amministrazione comunale, abbiamo il dovere di non tradire le loro aspettative, di ascoltare e raccogliere i loro suggerimenti e impegnarci ancora di più per costruire una Casamicciola più bella. Una Casamicciola che di certo, e l’ho capito ascoltando le parole e le riflessioni di queste giovanissimi, avrà un futuro radioso. Grazie a tutti, ho davvero vissuto una splendida mattinata che mi ha anche lasciato un insegnamento e una riflessione: forse tutti, ogni tanto, avremmo bisogno di tornare bambini. Il mondo sarebbe sicuramente migliore…“ .