Babbo Natale «Dragon»: si parte con un restyling alla slitta!

Il restyling della celeberrima slitta è stato appena completato. Babbo Natale “Dragon” ieri sera ha perfezionato il “warm up” in vista della prima uscita delle festività natalizie che ci sarà domani, giorno dell’Immacolata. Ieri, nel giorno di San Nicola, il maestro Pasquale Di Costanzo ha rinnovato una tradizione ormai decennale. Secondo la leggenda, San Nicola regalò una dote a tre fanciulle povere perché potessero andare spose e non prendere brutte strade. Poi ce n’è un’altra che parla di tre fanciulli salvati dal santo. L’uso di commemorare lo scambio di doni nel giorno di San Nicola si diffuse nel Medioevo ed è in auge nei Paesi Bassi, Germania, Austria e in alcune aree dell’Adriatico, Trieste e Alto Adige.

Luci colorate attorno e fin dentro la slitta, talmente ben coperta che non teme pioggia e neve. Nuovo l’impianto audio, ma la sorpresa è all’interno della vettura con la quale l’itinerante Babbo Natale Ischitano porterà un pizzico di gioia e felicità in un momento davvero difficile e delicato per tanti. Molti doni (deliziose caramelle e dolciumi) ma anche peluche, pupazzetti e palloncini per i più piccini che avranno la fortuna di incontrare Babbo Natale “Dragon” in giro per le strade dell’isola. La tratta Barano-Ischia e ritorno è quella decisamente più battuta, ma siamo convinti che grazie alle nuove “dotazioni”, la turbo(diesel)-slitta sarà di scena con maggiore frequenza anche negli altri comuni dell’isola. Sono anni che il dinamico Pasquale si cala nel personaggio, cercando di regalare un momento di gioia a grandi e piccini, di mantenere viva una tradizione. Buon viaggio dunque a Babbo Natale “Dragon”, nella speranza che la rinnovata slitta doni felicità e porti speranza in un futuro migliore.