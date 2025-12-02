martedì, Dicembre 2, 2025
Serrara Fontana

Azioni esecutive per recuperare le spese di giudizio

di Redazione Web
Il Comune di Serrara Fontana si è visto dare ragione dalla Corte di Cassazione in ben nove giudizi, ma non è ancora riuscito a recuperare le spese poste a carico delle parti soccombenti.

Così è stato necessario conferire un nuovo incarico al legale che lo ha difeso per intraprendere le azioni esecutive.
La prima ordinanza della Cassazione condannava la resistente soccombente al pagamento di due terzi di 4.700 euro; la seconda per ricorso rigettato a 3.200 euro e analoghe cifre nella terza, quarta, settima, ottava e nona ordinanza; ancora 4.700 euro per la quinta e la sesta.

Somme che però non è stato possibile recuperare in via bonaria, per cui al legale già incaricato Enrico Bonelli, la Giunta ha deciso di conferire ulteriore incarico per le relative azioni esecutive, previa notifica di atto di precetto. In ossequio alla delibera, la responsabile del I Settore Amministrativo – Suap Palma Iacono ha preso atto del conferimento e impegnato la spesa per il compenso, che ammonta a 1.712,88 euro comprensivi di Iva e Cpa.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

