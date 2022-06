AZIENDA AGRICOLA SCAGLIA – Allevatori da Sempre

La storia dell’azienda agricola Scaglia inizia a Rivoli nel 1931 quando Pietro Scaglia, con i suoi 5 figli, si insedia nella Cascina Artigianelli come mezzadro. Ma la storia della famiglia Scaglia, come allevatori, inizia ben prima e si perde nella memoria, consolidandosi con quello slogan che è divenuto il suo biglietto da visita: “allevatori da sempre”. E, da sempre, aggiungiamo, allevatori di bovini di Razza Piemontese.

Dopo il 1945, posate le divise militari, i figli di Pietro si ritrovano con la povertà che tutte le guerre lasciano ai vincitori come ai vinti, e ciascuno cerca di costruirsi il proprio futuro come meglio riesce: chi spostandosi in altre cascine, chi a dedicarsi al commercio e soltanto uno di loro, Giulio, decide di rimanere nell’azienda di famiglia, sempre come mezzadro, determinato a farla crescere e un giorno, chissà, diventarne proprietario. Quel giorno arriva nel 1965 quando raccoglie la sfida e, indebitandosi come solo gli imprenditori dell’epoca avevano il coraggio di fare, acquista i terreni e la struttura nella quale tutt’oggi la famiglia lavora.

Da quel giorno l’allevamento cresce e cresce anche in Giulio la consapevolezza che il boom economico di quegli anni, prepotentemente dominato dallo sviluppo industriale, avrebbe dovuto accompagnarsi anche a un progresso delle aziende agricole, e non soltanto la sua. Il senso di appartenenza a una categoria che, all’epoca, era sempre rimasta chiusa dietro i cancelli delle cascine, porta Giulio a farsi impegnarsi in prima persona nell’amministrazione di associazioni tecniche e cooperative impegnate nel miglioramento genetico della Razza Piemontese. E’ sua la firma che compare in calce al rogito notarile con cui l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese acquistò i terreni sui quali costruì il suo quartier generale, con tanto di Centro genetico per la selezione dei riproduttori. La stessa firma la ritroviamo nei verbali del Consiglio direttivo dell’A.P.A., l’Associazione Provinciale Allevatori di Torino, che viene poi sostituita da quella del figlio Osvaldo.

Dopo soli 6 anni dall’acquisto della cascina, il figlio Osvaldo, ormai pienamente responsabilizzato nella conduzione dell’azienda, trasforma la stalla passando dalla stabulazione fissa a quella libera, anticipando di trent’anni l’attuale concetto di benessere animale. Una voce fuori dal coro, in anni in cui le stalle di nuova costruzione venivano ancora progettate per ospitarvi le vacche legate alla posta.

Convinto della necessità di proporsi sul mercato con un prodotto che si distingua dagli altri, nel 1986 iscrive l’azienda al Coalvi (il Consorzio di Tutela della Razza Bovina Piemontese) di cui, due anni dopo, diventa anche consigliere condividendone appieno la missione: distinguere la carne di Piemontese con un marchio inconfondibile. Un marchio, quello del Coalvi, che oggi è sinonimo di qualità e trasparenza ma che ai suoi albori rappresentava una delle tante sfide in cui gli allevatori hanno avuto il coraggio di credere. Gradualmente Osvaldo cede il comando dell’azienda ai figli, che ne ereditano la capacità professionale e la passione, aggiungendo quell’entusiasmo giovanile che trascina l’intera famiglia nel decidere di costruire all’interno della vecchia cascina un macello, un laboratorio di lavorazione e uno spaccio in cui far transitare carne di Razza Piemontese, rigorosamente certificata Coalvi, polli e conigli esclusivamente prodotti in azienda.

Son passati quasi trent’anni da quel giorno ma i fondamenti dell’impresa sono rimasti i medesimi: qualità, genuinità e trasparenza.

Oggi l’azienda è in mano ai figli di Osvaldo: Graziano, Paolo e Mauro che hanno scelto di raccogliere l’eredità paterna traducendola in una sinergia professionale che ha permesso, e permetterà, all’azienda di mettersi continuamente in gioco: Mauro si dedica alla stalla, Paolo ai lavori in campagna, Graziano allo spaccio aziendale, ma sempre con la condivisione degli stessi obiettivi valorizzando le conoscenze di ciascuno. Questo è anche il motivo per cui è un punto di riferimento dove molti allevatori possono trovare idee interessanti e dove molti Enti indirizzano gli ospiti di riguardo per visitare una vera e propria filiera produttiva.

Per maggiori informazioni e acquisti on line https://www.aziendaagricolascaglia.it/