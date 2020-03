Avvolte… dalla solita mediocrità | #4WD

L’Isola d’Ischia, nella comunicazione globale che tocca in mille forme la sua immagine (e non solo in fasi così delicate) tanto dal pubblico quanto dal privato, necessiterebbe di un buon “manico” super partes. Il servizio del Tg1 delle 13.30 di ieri, al cui termine è stata preannunciata l’ipotesi di un provvedimento di chiusura degli alberghi ischitani per un mese, ha diffuso l’ennesima fake news pilotata ad usum delphini. A meno che il “pi-lota” non coincida con il firmatario della preannunciata ordinanza. O con qualcuno molto vicino a lui.

E al di là della buona volontà, anche Federalberghi, che pur tentando di derubricare su Facebook l’incipit del suo messaggio fai-da-te come mero “errore di digitazione” (può essere considerato tale scrivere “AVVOLTE” anziché “A VOLTE”?) ignorando l’inadeguatezza di un testo pieno di ottime intenzioni ma totalmente inadatto quanto a forma e sostanza, non è riuscita a fare meglio di qualche cittadino qualunque che, in banchina a Casamicciola, mosso a compassione, ha dato invece un caloroso “arrivederci” scritto a bomboletta su un vecchio lenzuolo che di certo è arrivato dritto al cuore di quegli stessi malcapitati Ospiti, costretti d’ordine a tornarsene a casa.

Intanto, volando più alto, le presenze davanti al televisore sono aumentate sensibilmente: giovedì 27 febbraio oltre 1.700.000 contatti netti in più della settimana precedente e domenica scorsa c’è stato anche il nuovo primato di telespettatori con 45.500.000 di contatti netti e anche il record di tempo trascorso pro capite davanti alla tivù (ben 318 minuti, oltre 5 ore di visione media). Sul web, invece, si è registrato venerdì scorso che gli utenti unici dei principali siti d’informazione in Italia sono aumentati in media del +48% rispetto alla rilevazione precedente, aggiungendo anche un +63% delle sessioni.

Chi ha investito in pubblicità in questo periodo, di certo ha fatto un buon affare. Ischia, invece, no, specie con certe ospitate in tivù. Perché questo siamo e questo meritiamo!