Avvocati: l’impatto dei gestionali sull’esercizio della professione

Gli studi legali e gli avvocati stanno attraverso una fase di importanti trasformazioni, specialmente per quanto concerne i grandi cambiamenti dovuti all’evoluzione tecnologica.

L’innovazione principale è legata alla digitalizzazione del settore, un processo che negli ultimi anni ha cambiato il modo di esercitare la professione e quello di rapportarsi con i clienti, grazie all’introduzione di una serie di strumenti operativi come i gestionali.

I software garantiscono sicuramente numerosi vantaggi agli avvocati e agli studi legali, migliorando innanzitutto l’efficienza dell’attività e rendendola più semplice e produttiva. Inoltre, questi strumenti permettono di valorizzare i dati e sviluppare nuovi servizi, aumentare la qualità e innovare la relazione con i clienti. Queste tecnologie, peraltro, sono una base indispensabile per supportare l’implementazione di soluzioni più avanzate basate sull’intelligenza artificiale.





Gli effetti della digitalizzazione degli studi legali



Grazie ai software gestionali è possibile semplificare l’operatività quotidiana dello studio, automatizzare i processi principali dell’attività, soprattutto quelli ripetitivi e con un basso valore aggiunto, e aumentare l’efficienza per consentire agli avvocati di svolgere la professione in maniera più accurata, più velocemente e con meno risorse rispetto al passato.

Per chi è alla ricerca del migliore gestionale per avvocato, il consiglio è quello di guardare alle soluzioni proposte da TeamSystem, tech company leader del settore con 20mila clienti e oltre 30 anni di esperienza.

Si tratta di software semplici, intuitivi e multipiattaforma per avvocati, studi e uffici legali, una tecnologia che consente di offrire ai clienti un servizio omnicomprensivo e usufruire di elevati standard di sicurezza con la piena accessibilità da qualsiasi dispositivo evitando qualunque installazione grazie al cloud.

Una conseguenza della digitalizzazione degli studi legali è stata la possibilità di garantire ai clienti un servizio di maggiore qualità grazie a una gestione più efficiente delle pratiche, utilizzando i software gestionali per organizzare meglio il lavoro, archiviare i documenti con precisione e monitorare le scadenze con la massima accuratezza.

Attraverso la tecnologia è stato possibile automatizzare processi come l’emissione e il pagamento delle fatture, per ottimizzare le risorse interne dello studio e focalizzarsi sulle attività a maggior valore, per favorire un aumento della produttività e migliorare la sostenibilità e la resilienza del business.

I gestionali hanno consentito anche l’adozione di nuovi approcci di business intelligence, sfruttando l’analisi dei dati per ottenere informazioni utili che permettono di prendere decisioni consapevoli e agevolare la crescita dello studio.

I software inoltre aiutano a rimanere sempre aggiornati sulle novità normative, a essere conformi agli obblighi di legge, a monitorare le performance interne e a ridurre i rischi tramite l’ottimizzazione delle strategie processuali. A tutto ciò si aggiunge anche un maggiore benessere dei professionisti legali, per esempio mediante il supporto del lavoro remoto, la semplificazione dei processi e l’automazione delle attività a basso valore aggiunto.



Le opportunità dei nuovi software AI per il mondo del diritto



Il processo di innovazione ha portato negli ultimi anni allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, una tecnologia che si sta diffondendo rapidamente anche nel campo legale.

Secondo l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, oltre 7 avvocati su 10 ritengono che l’AI rivoluzionerà la professione e l’attività degli studi legali. Le potenzialità di questa tecnologia d’altronde sono notevoli, specialmente per la possibilità di ottimizzare il lavoro e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai clienti.

L’intelligenza artificiale può essere integrata nei gestionali per la professione legale, una soluzione semplice e immediata per iniziare subito a sfruttare le grandi opportunità dell’AI in questo settore.

Per farlo basta utilizzare tecnologie come TeamSystem AI, l’intelligenza artificiale sviluppata per gli avvocati, gli studi e gli uffici legali che consente di usufruire di soluzioni innovative e accelerare il processo decisionale. In particolare, attraverso l’AI è possibile automatizzare i compiti ripetitivi in modo più efficace, per eseguire rapidamente e con accuratezza attività come la gestione dei contratti e la revisione dei documenti.

L’AI aiuta i professionisti legali a gestire in maniera più efficiente i dati, soprattutto quando bisogna utilizzare grandi dataset, per acquisire informazioni strategiche essenziali per compiere scelte corrette tramite una migliore comprensione della situazione. Con l’intelligenza artificiale integrata nei software gestionali si possono anche ridurre i costi dello studio, diminuendo i tempi operativi mediante una serie di funzionalità innovative come l’analisi dei documenti di testo partendo solo da una foto, la gestione dell’agenda e la creazione automatica di testo per email.

Ovviamente, l’AI comporta anche delle nuove responsabilità, per esempio legate alla necessità di garantire la sicurezza dei dati personali dei clienti e la loro riservatezza. Bisogna anche adottare processi adeguati per controllare l’operato dell’intelligenza artificiale, per essere in grado di rilevare eventuali errori dell’algoritmo. Per questo non basta implementare le nuove tecnologie basate sull’AI nello studio, ma è indispensabile investire nella formazione per acquisire una serie di competenze essenziali per gestire al meglio l’intelligenza artificiale e sfruttarne appieno tutte le potenzialità e i benefici che può apportare all’attività.