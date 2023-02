Avvocati, aperta la “guerra” per il dopo Gianpaolo Buono

Francesco Ferrandino | Torna l’assemblea degli avvocati. Il direttivo dell’Assoforense ha infatti diramato l’avviso per il giorno 15 febbraio alle ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione, per riunione a Ischia presso il Palazzo di Giustizia l’assemblea in seduta straordinaria, che sarà aperta a tutti gli avvocati e praticanti del Foro di Ischia. L’ordine del giorno prevede quattro punti, a partire dal primo che è quello ormai consueto da una dozzina d’anni, cioè la “precarietà dell’ufficio giudiziario”, che è stato prorogato nuovamente ma per un solo anno, lasciando quindi intatta la spada di Damocle della chiusura, che continua a pendere. Si discuterà dunque dei conseguenti continui rinvii dei giudizi civili e quindi di “denegata giustizia”, mettendo per l’ennesima volta sul tavolo l’urgente necessità di stabilizzazione del presidio di tribunale dell’isola d’Ischia.

In sostanza, continua la lotta – finora senza risultati definitivi – per ottenere una modifica di livello legislativo che cambi le previsioni della geografia giudiziaria disegnata nel 2012 con la chiusura delle sezioni distaccate. Una previsione che ha finito per ripercuotersi immediatamente e continuativamente sul (mal)funzionamento degli uffici giudiziari locali, criticità a loro volta usate dai vertici del tribunale per giustificarne la chiusura. Il solito cane che si morde la coda, di cui molti lettori probabilmente sono ormai ben informati, e tutto ciò nonostante la modifica costituzionale caldeggiata dall’Ancim che inserisce il riconoscimento delle peculiarità delle isole minori, dichiarate zone disagiate, e il loro diritto al superamento degli svantaggi. Un paradosso che resta stridente ma che almeno per ora lascia indifferente il legislatore, preso da varie altre questioni.

L’assembla prevede inoltre anche la presentazione del testo delle modifiche allo statuto associativo, approntato dalla relativa commissione, in quanto l’ordine del giorno comprende l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche di presidente e consiglieri del direttivo, e di conseguenza l’indicazione dei termini per le iscrizioni per la presentazione delle candidature e dei dati e modalità di svolgimento della consultazione elettorale e dello spoglio. Come si ricorderà, il presidente Gianpaolo Buono è pronto a “passare la mano” dopo l’attuale mandato. Al nostro giornale un paio di mesi fa infatti dichiarò: «La missione che è stata affidata a me ed al Direttivo finisce qui. Non pensavo alla mia età di fare un’esperienza alla guida dell’Assoforense tanto difficile ed impegnativa, in uno dei periodi più funesti della storia, in cui è accaduto di tutto: Covid, allontanamento forzato di giudici, eventi naturali avversi.

Io ed i consiglieri del Direttivo, tra indicibili difficoltà, con spirito di dedizione e di servizio, abbiamo fatto tutto il possibile. Ringrazio i colleghi avvocati per la opportunità che mi hanno dato di rappresentarli, i consiglieri del Direttivo che mi hanno sopportato per un periodo così lungo, il presidente dell’Ordine, avvocato Tafuri, per la disponibilità data in ogni occasione, ma in particolare non dimenticherò la vicinanza ed il sostegno, anche nei momenti più bui, dell’avvocato Francesco Caia e del sindaco Del Deo. Nelle prossime settimane si volterà pagina, come è giusto che sia». Eletto nell’autunno 2019, l’avvocato Buono lascerà dunque la presidenza – già ricoperta un decennio addietro – dopo un intenso mandato poco più che triennale.

Si apre quindi il toto-nomi per il nuovo consiglio direttivo e il nuovo presidente. Vista l’importanza dei temi da trattare, l’Assoforense “auspica la massiccia partecipazione dei colleghi”, e per favorire la più ampia partecipazione dell’avvocatura è stata proclamata per il 15 febbraio l’astensione da tutte le udienze innanzi alla Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli ed al Giudice di Pace. Uno dei punti d’interesse sarà quello di verificare lo stato e gli esiti dell’attività del direttivo ai vari livelli istituzionali, diretta a ottenere un percorso di massima per raggiungere il sospirato riconoscimento della stabilizzazione della sede, cosa che limiterebbe l’anomalo turn-over di personale applicato e finalmente un effettivo funzionamento della giustizia locale.