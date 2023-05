L’avvocato Iacono, candidato con “Insieme per Forio” con Stani Verde sindaco, non ha dubbi: Forio non può continuare a restare in ginocchio. Il medio evo amministrativo deve terminare: per colpa di chi ci ha detto no, c’è ancora chi è costretto a sversare le fogne in strada quando piove! E hanno fermato anche le iniziative private”. Il 14 e 15 maggio abbiamo la possibilità di scrivere una pagina diversa, migliore, vicina!