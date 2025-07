Avv. Massimo Stilla: «Assurdo additare ora il dott. Rando quale unico responsabile della morte di Sara Castigliola»

All’indomani dell’audizione dei periti nominati dal gip De Angelis nel tentativo di accertare le cause della morte di Sara Castigliola, le risultanze emerse – e come le stesse sono state interpretate – non hanno trovato d’accordo l’avv. Massimo Stilla, difensore del ginecologo dott. Francesco Rando.

– Siamo in presenza di una tragedia ancora senza un perché dopo quasi quattro anni. Immagino sia un’attesa troppo lunga anche per gli indagati…

«Infatti. La morte di Sara è stato un evento drammatico per tutti, in primis per la sua famiglia che giustamente vuole avere risposte e capire cosa sia successo il giorno del parto, ma anche per tutti i sanitari che le hanno prestato assistenza. E’ indubitabile che quando si ha a che fare con la vita delle persone ognuno di loro cerca di dare il meglio di sé ed è quindi importante anche per i sanitari capire che evento sia subentrato, a causa del quale, pure essendosi impegnati allo stremo delle loro forze, non sono riusciti ad evitare la morte della paziente».

– A fronte delle osservazioni che farà sulle valutazioni del collegio peritale, vogliamo ricordare ai lettori cosa prevede il nostro sistema giudiziario?

«In ambito processuale, il nostro sistema è costituito, innanzitutto, dalla fase delle indagini preliminari che hanno lo scopo di accertare la notizia di reato al fine di stabilire se ricorrono le condizioni per l’esercizio dell’azione penale nei confronti della persona o delle persone indagate. Esaurita la fase delle indagini preliminari, vi è la fase dell’udienza preliminare la cui funzione è quella di permettere all’Autorità Giudiziaria giudicante di valutare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio, la quale viene previamente formulata dal pubblico ministero.

Infine, vi è il dibattimento che è la fase centrale del processo penale, quella in cui si svolge l’effettiva trattazione pubblica e orale delle prove davanti al giudice. È il momento in cui le parti esprimono le loro posizioni in modo contraddittorio e, soprattutto, in cui il giudice acquisisce la conoscenza diretta del fatto. Ebbene, come è noto, nel nostro sistema vige il principio costituzionale della presunzione di innocenza secondo cui l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva».

LA VALUTAZIONE DEL NESSO DI CAUSA

– Quali sono gli aspetti che intende precisare dopo l’audizione?

«Aver appreso dalla stampa locale che per la morte della signora Sara Castigliola sarebbe già stata accertata la esclusiva responsabilità del dott. Rando, è una circostanza che francamente mi lascia alquanto sconcertato. Infatti significherebbe che l’accertamento della penale responsabilità di una persona non appartiene più alla competenza del giudice ma, come in questo caso, discenderebbe dalla relazione/sentenza del collegio peritale. Viceversa, ritengo che, in generale, sia i consulenti che i periti si debbano limitare ad effettuare soltanto delle valutazioni tecnico-scientifiche per capire quale sia stato il determinismo dell’evento e in che misura le azioni dei sanitari abbiamo inciso sul decesso, senza effettuare anche valutazioni tecnico giuridiche che sono di competenza dei magistrati».

– Dunque secondo lei i periti hanno travalicato le loro competenze?

«Sì, è quello che si è verificato nel caso di specie, tanto è vero che in sede di esame testimoniale dei periti dello scorso 4 luglio lo stesso pubblico ministero li ha “rimproverati” affermando «che la valutazione del nesso di causa è prettamente giuridica», mentre in questo caso i CTU si sono lanciati in questa valutazione. Il pm ha evidenziato che come lui a volte si improvvisa medico e non lo è, non vorrebbe che si verificasse il contrario, perché tecnicamente la valutazione giuridica non spetta ai consulenti tecnici, il cui compito è solo fare una valutazione medico legale e tecnico scientifica che dia una percentuale rispetto alla prossimità di certezza».

GIUSTE LE CONCLUSIONI DEI CONSULENTI DEL PM

– Ma nella sostanza, come giudica le conclusioni a cui sono giunti i nuovi periti?

«Fatta questa doverosa precisazione, a mio parere ritengo che siano errate le valutazioni del collegio peritale in ordine al primo operato dei sanitari e assolutamente condivisibili le conclusioni dei consulenti del pubblico ministero. Ed invero, i consulenti del pm hanno svolto personalmente l’esame autoptico, esaminando scrupolosamente le cartelle cliniche ed analizzato l’operato delle due diverse equipe (ginecologica ed anestesiologica rianimatoria) sula base delle linee guida vigenti e delle buone pratiche clinico assistenziali.

Nelle loro conclusioni hanno ricondotto il decesso ad una CID secondaria a shock emorragico post partum da atonia uterina, che ha determinato una disfunzione multiorgano. Invece, il collegio dei periti ha ricondotto il decesso ad una CID secondaria ad un distacco massivo di placenta che però in sede di autopsia non era assolutamente emerso dalla visione degli organi e apparati. Infatti non è descritto né in cartella clinica né nell’esame macroscopico e microscopico della placenta e dell’utero».

– Come sarebbero arrivati a questa valutazione?

«I nuovi periti, in maniera apodittica, danno certezza del verificarsi di un evento raro quale è il massivo distacco di placenta semplicemente dalla visione di una singola foto della placenta scattata in occasione dell’autopsia e dall’utilizzo di un aggettivo utilizzato dai primi consulenti nella descrizione macroscopica della placenta per la cui interpretazione, i periti medesimi, sono dovuti ricorrere al vocabolario di latino Castiglioni-Mariotti ed al Dizionario Enciclopedico Treccani. Pertanto, ritengo che la ricostruzione del collegio peritale appare fondata su mere ipotesi e suggestioni che hanno lasciato – come accennato – perplesso lo stesso pubblico ministero».

– Ovviamente, non è possibile fare previsioni sul prosieguo della vicenda. Ma cosa ritiene di aggiungere?

«In ogni caso, anche dall’escussione dei medesimi periti è emersa una situazione di grave carenza organizzativa della struttura sanitaria che ha inciso in maniera determinante sulla morte della giovane paziente. Pertanto, sulla base di tutti questi elementi altamente contraddittori acquisti in sede di indagini preliminari ritengo che, nel caso in cui il pm decida di esercitare comunque l’azione penale, la sede deputata ad accertare eventuali responsabilità del Rando è sicuramente quella dibattimentale dinanzi ad un giudice terzo».

– Con il dott. Rando sono indagati altri cinque sanitari.

«Per quanto riguarda la posizione degli altri indagati ritengo, per le stesse motivazioni che ho esposto in precedenza, che non spetti a me formulare dei giudizi di responsabilità o meno in quanto la competenza appartiene esclusivamente alla magistratura, anche per rispetto dei colleghi difensori».