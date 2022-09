Avv. Luigi Tuccillo: “Paolo Mosè, la semplicità del grande giornalista”

L’avvocato Luigi Tuccillo ha condiviso la sua testimonianza su Paolo Mosè. Un breve profilo sincero e sintetico che racconta la vera essenza di questi 40 anni di giornalismo locale. “La scomparsa improvvisa di Paolo Mosè – scrive l’avv. Tuccillo – ha suscitato viva commozione in tutti i penalisti napoletani. Paolo non è stato soltanto il cronista puntuale delle vicende giudiziarie ischitane, Paolo è stato una presenza viva nella grande comunità che anima quotidianamente il Palazzo di Giustizia. Stimato da tutti per la discrezione ed il tratto garbato, sempre sorridente, era riuscito nel tempo a meritarsi il rispetto e la fiducia di tutti gli operatori del diritto, anche dei magistrati.

Fedele nei resoconti dei processi, mai disponibile ad un facile sensazionalismo, ne raccontava con leggerezza al lettore ogni sviluppo, traducendo le questioni giuridiche più complesse con la leggerezza e la semplicità del grande giornalista. Ci mancherai, caro Paolo, ti abbiamo davvero voluto bene.”