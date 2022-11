Avery e la festa di compleanno | #4WD

Avery, piccola cara, spero vivamente che quando diventerai grande la Tua mamma Breanna non Ti racconterà mai la verità su questa storia un po’ triste (ma anche più di un po’) occorsa in occasione del Tuo terzo compleanno, laddove sei rimasta felicemente sola nel Tuo playground preferito della Tua cittadina nello Utah a gustare un’ottima pizza senza uno solo dei Tuoi amichetti.

Possibile che su ventiquattro invitati, neppure uno dei sette confermati alla fine sia riuscito a partecipare? C’è qualcosa di strano in tutto questo? O forse i soliti giochetti adulti fatti di piccole invidie e grandi vendette, ancora una volta non sono riusciti a dare la precedenza alla felicità di una bambina di tre anni e dei suoi coetanei?

Ricordo una volta la delusione di mio figlio Alessandro quando, ancora all’asilo, non riusciva a superare lo stupore che N., “il mio migliore amico, mamma”, non gli avesse ricambiato l’invito alla sua festa di compleanno, salvo poi renderci conto che la frustrazione congenita della mamma del festeggiato, un’autentica cafona arricchita strapiena di complessi di inferiorità, aveva preferito utilizzare criteri completamente diversi dalle preferenze del figlio per selezionare i partecipanti alla festa.

Raccogliere migliaia di messaggi di auguri da tutto il mondo attraverso TikTok sarà stato senza dubbio un super regalone per la piccola Avery, un fiume di solidarietà scaturito dopo il video di sua madre, colpita al cuore da quanto accaduto alla figlioletta. Ma di certo la società liquida in cui viviamo, la stessa in cui i forsennati ritmi quotidiani e la comunicazione multimediale tendono sempre più a calpestare i veri rapporti umani che, di giorno in giorno, diventano merce sempre più rara.

Magari, con la stessa ingenua innocenza con cui ha vissuto da sola la sua terza festa di compleanno, Avery tornerà alla sua scuola dell’infanzia e incontrerà con immutato entusiasmo tutti i suoi compagni, continuando a giocare con loro come se niente fosse e lasciando rancori e sensi di colpa a chi, da adulto, ha dimostrato tutta la sua pochezza.