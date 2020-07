Avere un bagno perfetto si può: i consigli da seguire

Avere un bagno da mostrare agli ospiti, che sia bello e sorprendente, che lasci a bocca aperta chi lo guarda e che sia curato nei minimi dettagli, sembra essere davvero una questione importante ed essenziale per essere contenti e soddisfatti dell’arredamento della nostra casa.

Sempre più aziende, sia le novelline in questo settore e sia quelle che hanno un’esperienza decennale alle spalle, hanno ampliato la loro gamma di prodotti, presentando una maggiore varietà di scelta ai propri acquirenti. Anche perché le pretese sono aumentate e si presta sempre maggiore attenzione alla stanza bagno. Anche i colori sono cambiati, il bianco ha perso terreno facendosi superare da colori sempre più diversi e i classici sanitari a forma di “fiore” con la base lunga e stretta hanno lasciato il posto a sanitari dal design nuovo e originale.

C’è da dire che le aziende specializzate nei sanitari sono sempre al passo con i tempi e una di questa che ha saputo accogliere il cambiamento è Pozzi Ginori, che presenta un catalogo vario, che va da prodotti classici a prodotti più moderni.

Per avere un bagno perfetto potete seguire e prestare attenzione a questi cinque accorgimenti:

Stile: scegliete prima di cominciare i lavori, lo stile del vostro bagno, perchè sarà la linea guida che condizionerà i vostri acquisti dei sanitari e dei vari accessori. Se il vostro stile è di tipo “pomposo romano” scegliete sanitari magari elaborati, quelli a blocco vanno più che bene, accompagnati da una vasca in stile freestanding. Se optate per uno stile minimal e moderno, prestate attenzione al colore, perchè forse il bianco ceramica potrebbe “stonare”.

Sanitari: Non fate in modo che la perfezione stilistica copra e comprometta il vostro personale gusto estetico. Noi vi consigliamo di non forzare l’atmosfera e l’armonia del vostro bagno per evitare di rischiare esagerazioni che potrebbero compromettere il fascino e il design del vostro bagno. Quindi se vi piacciono i sanitari sospesi, comprate quelli, se invece vi piacciono i sanitari classici, scegliete quelli. E se invece siete delle persone che vogliono fare della propria casa un’esplosione di colori, scegliete anche i sanitari colorati.

Doccia e vasca: Anche in questo caso, vale di più quello che è perfetto per voi. Se amate fare il bagno in vasca, per le mille ragioni che per voi sono importanti, prendete la vasca. Se invece amate la doccia, perchè per voi è perfetta per lavare via lo stress della giornata e rilassarvi, allora acquistate la cabina doccia che meglio fa al caso vostro. Ovviamente badate bene alle dimensioni che avete a disposizione ed evitate di creare “ingorghi” nel vostro bagno. Perchè, nonostante le aziende propongono sanitari di diverse dimensioni e “incastrabili” in ogni spazio, cercate sempre di rispettare l’armonia del vostro bagno.

Pareti: Mattonelle, pittura, mosaico, parati, effetto cemento o colorato. Anche per le pareti del vostro bagno esistono almeno sei soluzioni, e non solo, da poter adottare per perfezionarlo. Su questo aspetto sentitevi liberi di scegliere la soluzione che preferite, basta che rispettate sempre l’armonia del vostro bagno.

Seguite tutti questi accorgimenti e il vostro bagno sarà perfetto!