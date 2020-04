Avenn, putenn, pavann… | #4WD

Tanto tuonò che piovve! Lo Stato si rende garante per la quasi totalità dei prestiti potenzialmente ottenibili dalle imprese italiane, lasciando poi alle banche lo svolgimento di un’istruttoria presumibilmente veloce e strettamente correlata al fatturato o al monte stipendi di ciascuna azienda.

Il problema, però, è lo stesso di sempre: il Governo continua a non regalare nulla, ma semplicemente sembra (perché il condizionale è ancora d’obbligo) adoperarsi per facilitare l’ottenimento di una liquidità, la cui disponibilità è ancora tutta da verificare, che poi andrà comunque restituita nel giro di sei anni, a tassi decisamente facilitati. Altro che helicopter money in stile americano o principio del debito pubblico che assorbe quello privato come in tempi di guerra, paventato con forza da Mario Draghi… Qui l’unico miracolo sarà quello dell’effetto leva, per trasformare trenta miliardi di garanzie statali in quattrocento! Per il resto, lo scetticismo resta più che giustificato.

Nel contempo, anche le istruttorie per le sospensioni di mutui e finanziamenti sono tuttora affidate al buon cuore di banche e finanziarie. Fino a qualche giorno fa, la mia non era neppure in grado di dirmi quale procedura seguire. Ad un amico meno pratico di me, la sospensione per sei mesi di un finanziamento da 2400 euro presso la stessa banca pare costerà ben 530 euro di interessi: una cifra da capogiro oltre ogni anatocismo.

Qualsiasi azienda, comunque sia, non appena il testo definitivo del decreto e le modalità d’accesso al credito saranno pubblicate, si butterà a capofitto nella presentazione delle istanze: perché se “‘u leccapiatt pur è magnà”, come dicevano i nosti padri, anche una liquidità del genere rappresenta una speranza di potersi riprendere in qualche modo da questa crisi senza precedenti di cui tutti, indistintamente, conosceremo presto gli effetti devastanti. E poi, una volta ottenuto il credito, se mai arriverà, a bocce ferme si vedrà!