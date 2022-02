Auvelox fisso, Enzo Ferrandino chiede l’autorizzazione per 2 installazioni

Con una delibera di Giunta, il sindaco di Ischia ha richiesto l’installazione di un autovelox fisso su Via Baldassare Cossa.

l’Ente ha confermato l’assoluta necessità di avviare il procedimento per l’installazione di almeno 2 unità tecniche di autovelox rilevatori di velocità a postazione fissa sulla ex Strada Statale 270 denominata Variante esterna, nonché su Via Baldassarre Cossa che attraversa il Comune di Ischia fino al confine con il Comune di Casamicciola Terme.

L’ente ha provveduto a far redigere relazione tecnica dagli uffici comunali relativa alle caratteristiche morfologiche ed altimetriche nonché in ordine alle condizioni di visibilità dei tratti di strada denominati Variante esterna dall’incrocio con Via Michele Mazzella all’incrocio con Via Baldassarre Cassa nonché sulla stessa Via Baldassarre Cassa fino al confine con il Comune di Casamicciola Terme, relazione dalla quale emergono con palmare evidenza le condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni al codice della strada in sicurezza.

La giunta ha deciso di “Fare proprie le relazioni istruttorie a firma del Comandante della Polizia municipale e del Responsabile della Protezione Civile comunale del comune di Ischia entrambe del 31.01.2022 e per l’effetto di richiedere l’emissione dell’ apposito decreto, ai sensi dell’art 4 comma 2 Legge 168 del 1/8/2002, di autorizzazione alla installazione di dispositivi di controllo del traffico per l’accertamento a distanza (Autovelox fissi) al fine di prevenire ulteriori incidenti mortali nei tratti viari interessati nonché di assicurare in funzione generale preventiva il massimo rispetto delle previsioni del Codice della strada in considerazione della documentata circostanza che non sussistono le condizioni di sicurezza per la contestazione immediata da parte degli accertatori in funzione di Polizia Stradale.”