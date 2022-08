Autovelox. Pascale: “ragazzini che sfrecciano e adulti a cento all’ora”

Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ha commentato i dati di utilizzo del primo autovelox fisso dell’isola installato sulla SS 270 di Lacco Ameno in una nota dai toni molto severi.

“Basta sangue sulle nostre strade: dal primo al 4 agosto – commenta Pascale – l’autovelox che abbiamo appena installato ha registrato dei dati pazzeschi! Il primo: sono transitati ben 68.700 veicoli, il che testimonia che l’isola è affogata dalle auto, pertanto occorre una seria inversione verso modelli di mobilità sostenibile. Sotto il profilo della sicurezza, invece, rimango sbalordito nell’apprendere che in quel tratto di strada – già teatro di incidenti mortali – sono transitati numerosi veicoli a velocità elevatissime, anche ben oltre i cento chilometri orari. E cioè sforando del 100% il limite consentito, mentre i veicoli che hanno superato il limite del 50% sono oltre 1400. Un altro dato allarmante è che numerosi ragazzini sfrecciano coi propri scooter 50 a velocità che si attestano ben oltre i 60 Km/h. Ciò significa che vanno ‘a manetta’”.

Il sindaco, poi, aggiunge “L’auspicio non è di continuare a fare multe ma l’esatto contrario e cioè vivere in una comunità dove si rispetti il codice della strada. Lo scopo dell’autovelox, infatti, non è di elevare sanzioni ma di mettere in campo una misura deterrente affinché si riduca la velocità sull’isola, sfruttando una tecnologia che deve farci rivedere il modo di vivere Ischia quando ci mettiamo al volante. Da padre, prima che da Sindaco, devo stare tranquillo quando i miei – e i vostri – figli escono coi loro amici”.

I dati. Statistica attivazione autovelox Dalla mezzanotte del 1 agosto alle 24.00 del 4 agosto