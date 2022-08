Autovelox. Numeri da brividi a Lacco Ameno. 1400 verbali in 5 giorni  

L’autovelox mette a dura prova anche il Comando Vigili del Comune di Lacco Ameno. Sanzioni con numeri da capogiro e infrazioni rilevate soprattutto nelle fasce orarie pomeridiane. Il sistema viaggia nell’ordine di 1400 verbali ogni cinque giorni, si prevede di raggiungere una cifra come 20 mila verbali in un mese! Da guinness. Specie se parliamo di un territorio come l’isola di Ischia. Indubbie anche le difficoltà per visualizzare le immagini catturate dai sistemi di rilevamento da parte degli agenti della PM addetti. Un lavoro improbo che certamente con il tempo imporrà una seria riflessione su come e con chi gestire l’intero sistema. Quasi certamente si andrà verso la esternalizzazione.

Intanto dalla mezzanotte di lunedì 1 agosto il sistema attivo in modalità sanzionatoria il nuovo autovelox fisso, collocato sulla Via Litoranea EX SS 270 al Km 25+381 nel territorio di Lacco Ameno ha lascito emergere la complessa portata del fenomeno che vi si lega. Il dispositivo, annunciato da apposita segnaletica di preavviso e segnalazione luminosa, interessa sia la corsia di marcia in direzione di Casamicciola Terme che quella opposta in direzione di Lacco Ameno-centro.

L’autovelox “fisso bidirezionale”, in funzione per tutte le 24 ore, sia di giorno che di notte senza la presenza di agenti, rileva solo ed esclusivamente le violazioni riguardanti il superamento del limite massimo di velocità consentito che in tale strada è di 50 km/h.

La velocità rilevata, ai sensi dell’art. 345 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada, è sempre ridotta del 5% e comunque del minimo di 5 km/h.

Il comunicato dei dati

Statistica attivazione autovelox Dalla mezzanotte del 1 agosto alle 24.00 del 4 agosto

Sono transitati oltre n° 68.700 veicoli

dalle ore 10.00 alle 11.00 n°4200 transiti (picco giornaliero) che corrisponde ad una diminuzione significativa delle violazione;

Veicoli che hanno superato il limite dei 50 Km sono oltre 1400;

dalle 16 alle 17 fascia oraria con maggiori sanzioni per superamento dei 50 km/h

I veicoli sanzionati sono quasi al 50 % tra motocicli ed autoveicoli;

La velocità media dei veicoli sanzionati è di 62 Km/h;