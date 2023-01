Autovelox Ischia, 269 sanzioni nel primo giorno di attivazione: in 8 beccati oltre gli 80kmh

La maggior parte dei trasgressori (143) superavano il limite ma non di oltre 10 km/h e per loro scatta solo una sanzione amministrativa di 42 euro. Per gli altri 126, però, oltre ad una sanzione economica più elevata anche -3 punti dalla patente. I numeri più elevati si registrano su via Baldassarre Cossa.

Dalla mezzanotte del 1 gennaio sono attivi nel comune di Ischia i quattro autovelox fissi installati sulla cosiddetta sopraelevata e su via Baldassarre Cossa. Nel primo caso il limite di velocità è fissato sui 50 km/h mentre nel secondo caso il limite massimo è di 40 km/h come su gran parte dell’anello stradale principale dell’isola d’Ischia. Nei giorni di pre-esercizio in cui la Polizia Municipale ha potuto costatare il funzionamento degli impianti, sono stati registrati numeri di infrazioni molto elevati.

Giorno Via Baldassarre Cossa Sopraelevata 27/12 83 98 28/12 137 171 29/12 256 170 30/12 315 175 31/12 352 180 01/01 198 78

Su via Baldassarre Cossa erano stati rilevati 83 passaggi oltre il limite consentito nella giornata del 27 dicembre, poi in crescendo nei giorni successivi (probabilmente perché appresa la notizia dell’attivazione a partire dal 1 gennaio) con 137 veicoli beccati oltre il limite consentito il 28 dicembre, 256 il 29 dicembre, 315 il 30 dicembre e ben 352 il 31 dicembre. Nelle stesse giornate, sulla cosiddetta sopraelevata, in 98 erano oltre il limite consentito il 27 dicembre, 171 il 28 dicembre, 170 il 29 dicembre, 175 il 30 dicembre e 180 il 31 dicembre. In questi casi non è scattata alcuna sanzione poiché, come annunciato, si trattava di una fase di sperimentazione.

A partire dalla mezzanotte del 1 gennaio sono scattate anche le prime infrazioni e i numeri sono tutt’altro che confortanti per quanto di molto inferiori ai giorni di sperimentazione. Su via Baldassarre Cossa, ben 198 veicoli hanno superato il limite di velocità. Di questi 198, la maggior parte (112) viaggiavano comunque sotto i 50 km/h, 67 veicoli erano tra i 50 e i 60 km/h mentre ben 18 viaggiavano con una velocità tra i 60 e i 70 km/h e una persona tra i 70 e gli 80 km/h. Numeri più contenuti, invece, sulla “sopraelevata”. Nella giornata del 1 gennaio sono state 78 le sanzioni elevate: 31 per una velocità compresa tra i 55 e i 60 km/h, 35 per velocità compresa tra 60 e 70 km/h, 8 tra i 70 e gli 80 km/h e ben 4 oltre gli 80 km/h.

LE SANZIONI – Per chi supera di non oltre 10 km/h il limite previsto la sanzione minima è di € 42, se il superamento del limite è tra i 10 e non oltre i 40 km/h la sanzione minima è di €173 + 3 punti scalati dalla patente, per limiti oltrepassati di oltre 40 e non oltre 60 km/h sanzione minima di € 544 + 6 punti + sospensione patente da 1 a 3 mesi e infine per limiti superati di oltre 60 km/h sanzione minima di € 847 + 10 punti + sospensione patente da 6 mesi a un anno. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.