Autovelox fisso non “omologato”. Nulli tutti i verbali? Anche a Ischia?

Il caso degli autovelox fissi continua a tenere banco. La questione che è stata trattata dal giudice di pace di Ischia, il dottor. Uccello con dovizia di particolari e attenzione, è lunga dall’essere esaminata. Il giudice, dopo aver rigettato diversi motivi di doglianza sollevati dall’avvocato Mazzella, valutando gli atti della difesa del Comune di Lacco Ameno ha ravvisato il vulnus del problema: “Alla luce di quanto sopra ritenuto e in conformità, peraltro, ad una elaborazione giurisprudenziale recente e univoca, la mancata esibizione del certificato di omologazione, il cui onere probatorio è a carico della P.A., determina l’illegittimità dell’accertamento eseguito per il tramite del dispositivo non omologato”.

Sul caso, inoltre, sono diverse le sentenze che a breve saranno pubblicate dalla cancelleria civile della Sezione distacca di Ischia del Tribunale di Napoli e che, probabilmente, saranno susseguenti a questo orientamento.

Il dato grave, ovviamente, che viene fuori è la cattiva gestione degli enti. Il giudice non ha dubbi: “Ne consegue che, nel caso di specie, l’Ente territoriale convenuto non ha ottemperato all’onere probatorio di cui innanzi, non avendo in particolare prodotto il certificato di omologazione del dispositivo utilizzato per il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, ma solo il successivo decreto di approvazione, all’uopo insufficiente giusta quanto poc’anzi illustrato”. E’ evidente che il comune abbia sbagliato. La prova è negli atti della difesa!

Ma il dottor Uccello va oltre e chiarisce che “l’unanime opinione dei Giudici di legittimità, l’indagine del giudice del merito, con riferimento ai provvedimenti amministrativi irrogativi di sanzioni pecuniarie per violazioni del C.d.S., involgono sia profili di legittimità formale che sostanziale dei provvedimenti stessi”.