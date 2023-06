Autovelox, anche a Ischia la mannaia omologazione

Il caso autovelox nel comune capoluogo, così come a Lacco Ameno, presenta un “vizio” ministeriale. Di questo aspetto ne è convinto il Giudice di Pace di Ischia, dott. Uccello, che si appresta ad emettere una sentenza sulla stregua di quella lacchese anche per gli apparati ischitani.

Una questione gemella o, se vogliamo, parallela, a quella di Lacco Ameno che impatta con la confusione legislativa che caratterizza la nostra Repubblica: un coacervo di leggi, norme, articoli e testi che si auto annullano o che, come nel caso che ci interessa, vanno interpretati. E, come si sa, ogni testa interpreta in un modo.

Ieri mattina, tuttavia, davanti al giudice Uccello, senza l’avvocato della parte, si è tenuta un’udienza irrituale. Oltre all’avvocato Sasso, per il Comune di Ischia erano presenti anche il sindaco Enzo Ferrandino, il comandante della Polizia Municipale, il vicesindaco Ida De Maio e il consigliere comunale Adriano Mattera. Una presenza ovviamente simbolica, ma che è servita per dimostrare quanto sia sentita la vicenda anche sotto l’aspetto sociale, amministrativo e politico. L’esito, in verità, è già scritto e il giudice Uccello non potrà far altro che replicare quanto ha già deciso sul punto cruciale della vicenda: l’omologazione degli impianti che non è sinonimo del collaudo.

Un vulnus legislativo, per dirla in breve, che potrà essere risolto da un intervento legislativo del Ministero che faccia chiarezza su cosa serve agli Enti locali per attivare questi impianti.

Questa riflessione, ovviamente, esclude ogni altra doglianza della difesa e di potenziali errori commessi da parte del Comune di Ischia nel percorso autorizzativo dei sistemi di controllo della velocità.

LA SENTENZA DI LACCO AMENO

Nel precedente di Lacco Ameno, il giudice Uccello, dopo aver rigettato tutti i motivi sollevati dall’avvocato Vito Mazzella, è intervenuto sulla vera natura del vulnus degli impianti.

«Alla luce di quanto sopra ritenuto – scrive – e in conformità, peraltro, ad una elaborazione giurisprudenziale recente e univoca, la mancata esibizione del certificato di omologazione, il cui onere probatorio è a carico della P.A., determina l’illegittimità dell’accertamento eseguito per il tramite del dispositivo non omologato».

E ancora: «Ne consegue che, nel caso di specie, l’Ente territoriale convenuto non ha ottemperato all’onere probatorio di cui innanzi, non avendo in particolare prodotto il certificato di omologazione del dispositivo utilizzato per il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, ma solo il successivo decreto di approvazione, all’uopo insufficiente giusto quanto poc’anzi illustrato».

Il Giudice di Pace di Ischia, che ha anche ascoltato il sindaco Ferrandino e al quale ha rappresentato sia la sua posizione sia quella della legge in vigore, nel caso di Lacco Ameno aveva aggiunto: «L’unanime opinione dei Giudici di legittimità, l’indagine del giudice del merito, con riferimento ai provvedimenti amministrativi irrogativi di sanzioni pecuniarie per violazioni del C.d.S., involgono sia profili di legittimità formale che sostanziale dei provvedimenti stessi».

In attesa di leggere la sentenza del dott. Uccello, sembra superfluo aggiungere che i verbali fino ad ora contestati e che sono stati impugnati davanti al Giudice di Pace saranno annullati. Resta la questione aperta delle “spese” compensate e dei ricorsi in appello che stanno portando avanti gli avvocati del settore “bott ‘e machin”.