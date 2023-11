Autovelox a Ischia, fallita la strategia del Comune di chiamare in causa la “Maggioli”. LA STORIA

Il Comune d’Ischia, impelagato nei contenziosi per le contravvenzioni da autovelox impugnate, ha cercato di scaricare le responsabilità sulla “Maggioli”, la ditta che aveva fornito le apparecchiature. Un tentativo non riuscito e respinto al mittente dal Giudice di Pace di Ischia dott. Arturo Uccello.

Il “nodo” del contendere, come è noto, è la mancata omologazione degli autovelox, che invalida i vernali di contravvenzione, non essendo sufficiente il solo certificato di collaudo. Come riportato dallo stesso giudice di pace nella sentenza che ha condannato il Comune di Lacco Ameno. Una questione tutta italiana, legata alla confusione nella interpretazione delle norme.

Per trarsi d’impaccio, Enzo Ferrandino ha cercato di tirare in ballo la “Maggioli”, come riporta il giudice nell’ordinanza emessa: «Il Comune di Ischia ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della Maggioli S.p.a., nella sua qualità di Impresa che ha provveduto alla fornitura degli apparecchi “autovelox” in concreto installati e, in quanto tale, responsabile altresì, secondo la prospettiva dell’Ente, della loro effettiva legittimità ai sensi della normativa vigente. Siffatta chiamata il Comune ha chiesto allo scopo di essere manlevato “da qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o mancanze procedurali”».

Richiesta bocciata con una esauriente motivazione: «Orbene, ritiene il giudicante che detta richiesta non possa trovare ingresso nel presente giudizio per i motivi infra illustrati. In primo luogo, sotto un profilo sostanziale, non va obliata la qualità di Ente pubblico propria del Comune convenuto, ossia di Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune è dunque una ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato. La qualità soggettiva di Ente di diritto pubblico, pertanto, non può, ad avviso del giudicante, legittimamente porsi in dubbio».

PRINCIPIO DI LEGALITA’

L’errore non può essere addossato alla ditta fornitrice, in quanto prima di elevare i verbali il Comune avrebbe dovuto accertarsi della legittimità dell’operazione: «Da quanto sopra consegue che, a parere di chi scrive, la decisione da parte del suddetto Ente di utilizzare apparecchi tecnologici idonei ad incidere significativamente sulle condotte dei suoi amministrati debba necessariamente passare per una distinta ed autonoma valutazione di legittimità formale e sostanziale degli apparecchi stessi, restando detta valutazione sempre onere specifico dell’Ente territoriale, di cui l’Ente medesimo non può spogliarsi semplicemente rimettendosi integralmente e supinamente all’operato di altro soggetto (nella specie peraltro privato) che abbia di fatto fornito gli apparecchi stessi. In particolare, dal punto di vista normativo, va rilevato che l’azione della P.A. è informata all’osservanza del principio di legalità (di cui l’aspetto in esame è componente essenziale) e tale specifico obbligo è in primis contenuto nella Carta Costituzionale».

Aggiungendo: «Inoltre, l’azione della P.A. deve altresì essere orientata al rispetto del principio di trasparenza, per cui gli atti finali di un qualunque procedimento devono essere resi pubblici, avendo gli interessati il diritto di accesso agli stessi».

L’OGGETTO DEL CONTENZIOSO

Il giudice Uccello esamina anche un altro aspetto: «In secondo luogo, sotto un profilo più strettamente formale e di rito, osserva il giudicante che la domanda di manleva esperita dal Comune non trova alcun obiettiva ed effettiva connessione con il giudizio de quo atteso che la domanda principale svolta dal ricorrente non concerne alcun accertamento di responsabilità dell’Ente, né richiesta di condanna al pagamento di somme, bensì soltanto l’accertamento della illegittimità del verbale di contravvenzione in concreto impugnato. Ne consegue che, non dovendosi emettere nessuna pronuncia di accertamento di responsabilità e/ o di condanna dell’Ente al pagamento di somme, ma solo la verifica della legittimità formale e sostanziale del verbale impugnato, non sussistono i presupposti in rito per la chiamata in causa della società Maggioli Spa come richiesto dal Comune di Ischia».

Si tratta di verbali da annullare (ovvero somme che non saranno introitate) e non di danni da risarcire, in sostanza. Un giudizio di legittimità che il Comune d’Ischia dovrà affrontare “in solitudine”. L’ordinanza suggerisce una strada eventualmente da percorrere solo per quanto riguarda le spese di giudizio: «Non va invero sottaciuto che la questione in realtà riguarderebbe, nel caso di specie, esclusivamente l’eventuale condanna alle spese dell’Ente in caso di accoglimento dell’opposizione: ossia un aspetto rispetto al quale il Comune può tranquillamente decidere, in un momento successivo e sussistendone i presupposti, di agire nei confronti della società che ha fornito gli apparecchi utilizzati per il rilevamento automatico dell’infrazione contestata». La richiesta di chiamata in causa della “Maggioli” è stata dunque rigettata e l’udienza per la discussione fissata al 30 aprile 2024.