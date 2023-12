Autotutela senza “elemento di ragionevolezza”, Maddaloni manda ko Ida De Maio e Comune

Gaetano Di Meglio | Primo round a Maddaloni. Il resto del match, tra Maurizio Maddaloni e Ida De Maio, attuale vicesindaco di Ischia, si giocherà su un altro terreno di gioco. Non sarà più quello amministrativo bensì quello civile e anche penale. Una storia di vicinato iniziata oltre 10 anni fa, finita davanti al TAR Campania quando la De Maio non aveva ancora un ruolo pubblico e terminato, il 14 dicembre con la pronuncia della sesta sezione del Consiglio di Stato.

Una vicenda che, nel suo complesso, non è tanto diversa da tante che si leggono tra vicini e che ha rilievo di “notizia” per il ruolo dei suoi protagonisti.

Da una parte Maurizio Maddaloni, dall’altra Ida De Maio. In mezzo, colpevole, il comune di Ischia. Colpevole stando a quando scrivono i giudici che hanno stabilito i giudici Oreste Mario Caputo (Presidente FF), l’estensore Davide Ponte e i consiglieri Giordano Lamberti, Raffaello Sestini e Carmelina Addesso.

La sentenza mette alla berlina l’agire dell’ufficio tecnico che comune di Ischia che, in quanto ad edilizia privata, ha sempre dimostrato di non eccellere. E, senza voler rimarcare alcuni casi d’eccellenza, ci basti citare il Parcheggio della Siena ad Ischia. Era sempre l’anno 2010.

Il comune di Ischia aveva chiesto al Consiglio di Stato di pronunciarsi contro Maurizio e Loredana per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03378/2017, resa tra le parti, Annullamento permesso di costruire in sanatoria e ordinanza di demolizione.

UDIENZA STRAORDINARIA DI SMALTIMENTO

Il processo si è volto il 4 dicembre in una delle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato e ha rilevato che la controversia ha ad oggetto l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 3378 del 2017 con cui il Tar Campania ha accolto il ricorso proposto da Maddaloni avverso il provvedimento prot. n. 16014 del 26.06.2014 con cui il Comune di Ischia ha annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 23 del 30.6.2011, nonché avverso gli ulteriori atti di cui all’ordinanza di demolizione n. 128 del 22.7.2014, alla nota della Soprintendenza prot. 10353 del 29.4.2014 ed alla nota della Soprintendenza prot. 27 del 1.3.2010. Con il presente appello il Comune soccombente al TAR si lamentava dell’agite della Soprintendenza per “erroneità della sentenza ove attribuisce alla mancata esecuzione da parte della Soprintendenza di Napoli dell’incombente istruttorio disposto”.

Per i giudici del Consiglio di Stato l’appello del comune è infondato;

La sentenza impugnata – scrivono – va condivisa in relazione al vizio accolto in ordine al difetto dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, con conseguente assorbimento delle restanti censure. Nel fare applicazione dei principi espressi anche dall’Adunanza plenaria, si rileva che i presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall’originaria illegittimità del provvedimento, dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari.

Inoltre, sempre secondo i giudici l’esercizio del potere di autotutela è dunque, anche in materia di governo del territorio, espressione di una rilevante discrezionalità che non esime l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti e l’ambito di motivazione esigibile è integrato dall’allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell’interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall’eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l’Amministrazione.

GLI ERRORI DELL’UFFICIO TECNICO DI ISCHIA

Va quindi ribadito il principio a mente del quale l’annullamento del provvedimento di sanatoria edilizia, oltre a dover essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento al fine di garantire l’effettiva partecipazione al procedimento del soggetto passivo titolare della posizione giuridica attiva incisa, va accompagnato dal rispetto di tutte le forme sostanziali e procedimentali previste per gli atti in autotutela, ivi compresa la necessità di un tempo ragionevole per porre in essere il provvedimento di secondo grado (ora normatizzato in dodici mesi) e la comparazione dell’interesse pubblico con l’aspettativa del privato, consolidata dal decorso del tempo e dalla consapevolezza dell’intervenuto assenso tacito nei termini di legge: in difetto dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela, l’attività dichiarata può legittimamente proseguire. In particolare, in materia di edilizia il potere di autotutela deve essere esercitato dall’Amministrazione competente entro un termine ragionevole e supportato dall’esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del titolo edilizio, tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell’autorizzazione edilizia.

SERVONO CONCRETE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE

La sentenza approfondisce l’aspetto normativo: “di conseguenza, nell’esternazione dell’interesse pubblico l’Amministrazione deve indicare non solo gli eventuali profili di illegittimità ma anche le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità in ipotesi violata, che inducono a porre nel nulla provvedimenti che, pur se illegittimi, abbiano prodotto i loro effetti; in tale ottica va ribadita l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela di un permesso di costruire (e l’ordine di demolizione conseguentemente emesso), adottato decorso un rilevante lasso di tempo, che non sia adeguatamente motivato sull’interesse pubblico prevalente e sulla ponderazione degli interessi contrapposti dei privati.

TRE ANNI A CONTARE LE PECORE…

Nel provvedimento impugnato il Comune, lungi dal motivare adeguatamente sui profili necessari indicati, si è limitato ad evocare una presunta illegittimità procedimentale di carattere formale (non intervenuta decorrenza del termine assegnato alla Soprintendenza per pronunciarsi sulla autorizzazione paesaggistica n. 46 del 31/12/2009 rilasciata dal Comune e inoltrata all’Ente statale in 4.01.2010), in seguito al trascorrere di un termine rilevante (tre anni) rispetto al quale nessun elemento di ragionevolezza risulta essere stato indicato. Se parimenti nessun elemento (e ciò sarebbe ex sé dirimente e sufficiente) è stato fornito in merito all’interesse pubblico ulteriore rispetto alla mera illegittimità, il termine triennale predetto appare prima facie irragionevole rispetto al vizio procedimentale rilevato dal Comune.

Alla luce delle considerazioni che precedono il vizio di difetto dei presupposti di autotutela, compiutamente rilevato dal Tar, assume rilievo dirimente ed assorbente, con conseguente infondatezza dell’appello.

Per questi motivi (che riletti rilasciano un brutto cono d’ombra sulle modalità con cui si arriva a certi provvedimenti), il Consiglio di Stato “definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge”.

Non c’è altro da aggiungere. Fine di un’altra piccola storia triste. Ed era l’anno 2014.