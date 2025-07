Autorizzazione paesaggistica negata, il Comune di Barano non si salva

Il diniego all’autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi abusivi su un fabbricato a Barano è stato impugnato innanzi al Tar dall’interessato, che ha chiamato in causa sia la Soprintendenza che il Comune. Ma alla fine solo l’Ente, che nemmeno si è costituito, è stato condannato per l’inerzia dimostrata.

Al Tribunale veniva richiesto l’annullamento previa sospensione «della nota del 17 febbraio 2022 inviata al ricorrente ed al Comune di Barano d’Ischia dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Napoli, con la quale la Soprintendenza ed il responsabile del procedimento esprimevano parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta dal Comune di Barano; la nota del 16 novembre 2020 del Comune di Barano d’Ischia con la quale si comunicava al ricorrente e.p.c. alla Soprintendenza Archeologica di Napoli l’avviso di procedimento negativo ex art. 10-bis della legge 241/1990; la nota del 9 giugno 2020 del Comune di Barano d’Ischia che comunicava al ricorrente ed alla Soprintendenza Archeologica di Napoli l’accertamento di compatibilità paesaggistica».

Il collegio ricostruisce i fatti. Sul fabbricato alla via Vado Michele erano stati effettuati nel 1994, senza titolo edilizio, «alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria implicanti un aumento plano-volumetrico del 20%», per i quali il proprietario ha presentato in data 30 maggio 2019 richiesta di conformità urbanistica e paesaggistica. Il 16 novembre 2020 il Comune trasmetteva il preavviso di rigetto della Soprintendenza datato 23 settembre, «motivato sia con l’inapplicabilità dell’art. 167, co. 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a causa della creazione di nuovi superfici e volumi determinata dai lavori eseguiti, sia con il contrasto con il vigente P.T.P.».

Ebbene, «nonostante le osservazioni prodotte in data 24 novembre 2020 tramite il proprio tecnico di fiducia, unitamente alle quali il ricorrente ha altresì reiterato l’istanza di conformità paesaggistica, intimando anche al Comune di Barano d’Ischia di concludere il procedimento e confermando così l’interesse all’adozione di un provvedimento espresso, la Soprintendenza ha adottato il parere del 17 febbraio 2022, con il quale si è espressa negativamente sull’istanza, per le medesime ragioni già indicate nel preavviso di rigetto».

LA SOSPENSIVA ERA STATA RIGETTATA

Nei confronti della Soprintendenza la censura decisiva era la prima, che sosteneva «la lesività del provvedimento impugnato per avere – al di là della fattispecie concreta che ha determinato il debordo della natura del provvedimento da vincolante in obbligatorio od altro – natura di parere vincolante e quindi non endoprocedimentale – interesse ad agire, con il quale espone di aver cautelativamente impugnato il parere nell’ipotesi in cui fosse ritenuto vincolante nonostante il decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente previsto e la conseguente formazione del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni».

Invece, relativamente «all’inerzia del comune di Barano nell’emettere il provvedimento invocato, in quanto avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in conformità alla precedente istruttoria (favorevole) dei propri uffici e disattendere il parere (tardivo) della Soprintendenza». Il nodo ribattuto era la tardività del parere della Soprintendenza, che lo avrebbe trasformato da vincolante a meramente obbligatorio.

Il Tar aveva respinto nel 2022 l’istanza di sospensiva, «aderendo sia all’orientamento propenso a riconoscere la sopravvivenza del potere della Soprintendenza di provvedere dopo il decorso del termine di 90 giorni di cui all’art. 167, co. 5, del d.lgs. 42/2004 sia alla lettera dell’art. 167, co. 4, del d.lgs. 42/2004, che esclude la sanatoria paesaggistica per gli abusi implicanti aumento delle superfici o dei volumi esistenti».

ESCLUSO IL SILENZIO-ASSENSO

La Sesta Sezione si è soffermata sul primo motivo di ricorso, dirimente per l’esame degli altri tre nei confronti della Soprintendenza. Qui, si sosteneva «l’illegittimità del parere perché intervenuto dopo la formazione del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-bis della legge 241/1990».

Secondo il ricorrente, «il parere del MIBACT, per il decorso del termine ad esso assegnato dalla legge, ha non solo perso il valore di parere vincolante ma ha, addirittura, determinato un silenzio assenso che implicherebbe una sorta di inerzia del Comune».

Evidenziando che «la norma dell’art. 17 bis non prevederebbe esclusioni di sorta, sicché, spirato il termine di 90 giorni di cui all’art. 167, co. 5, del d.lgs. 42/2004, il parere tardivo della Soprintendenza sarebbe illegittimo perché non reso in termini di annullamento e/o revoca del provvedimento assentito per silentium, il tutto previo autonomo procedimento su questa autotutela».

Una censura non condivisa dal collegio presieduto da Rita Luce. E’ prevalsa la giurisprudenza di senso contrario a quella invocata nel ricorso, secondo la quale il parere tardivo «non è illegittimo, ma perde ogni suo carattere vincolante per l’Amministrazione che lo ha richiesto». Un assunto che ha “inguaiato” il Comune di Barano.

La sentenza riporta che «l’art. 167 del D. L.vo 42/2004 disciplina la procedura di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica in maniera diversa dall’art. 146, ma questo per la ragione che il parere di compatibilità suddetto è postumo, cioè interviene dopo la realizzazione dell’opera; la norma, in particolare, assegna all’amministrazione competente il termine perentorio di 180 giorni per provvedere e alla Soprintendenza il termine, pure esso perentorio, di 90 giorni per rendere il parere vincolante. Null’altro specifica la norma, ma disciplinando, essa, un parere espressivo del medesimo potere disciplinato dall’art. 146, non si ravvisa, in mancanza di dati testuali indicativi del contrario, alcuna ragione per ritenere che il legislatore abbia inteso disciplinare il parere di compatibilità paesaggistica in maniera differente dall’autorizzazione paesaggistica, segnatamente nel senso di ritenere possibile la formazione del silenzio assenso ex art. 17 bis della L. 241/90, alla scadenza del termine perentorio di 90 giorni assegnato alla Soprintendenza».

LA CRONOLOGIA

Tra l’altro, la norma «non prevede che l’amministrazione competente formuli una proposta alla Soprintendenza: tale norma, infatti, si limita a stabilire che l’interessato presenta la domanda e “L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”. Mancando, sulla richiesta di compatibilità paesaggistica, una proposta dell’autorità competente, è evidente che non v’è proprio l’oggetto di un possibile silenzio-assenso».

Un indirizzo «maggiormente attento alla tutela “rinforzata” dei beni ambientali e paesaggistici prevista dall’art. 9 della Costituzione quale “valore primario e assoluto”».

Il parere era però comunque tardivo. La Soprintendenza «è stata attivata dal Comune di Barano d’Ischia con documentazione assunta al protocollo del 3 luglio 2020, ha inviato il preavviso di rigetto con nota del 23 settembre 2020, ha acquisito le controdeduzioni del ricorrente al protocollo con nota del 23 febbraio 2021 e ha emesso il parere definitivo (negativo) con nota del 17 febbraio 2022. Appare evidente come, anche senza considerare il periodo intercorso tra la comunicazione del preavviso di diniego e la ricezione delle controdeduzioni, tra quest’ultima e l’adozione del parere finale sia trascorso circa 1 anno e, quindi, un termine ampiamente superiore a quello previsto».

Tardivo ma non “inesistente”. Trasformandosi da vincolante a meramente obbligatorio per il Comune di Barano, su cui a questo punto ricade appunto l’obbligo «di valutare autonomamente l’istanza di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente».

Una conclusione che ha “salvato” la Soprintendenza da ulteriori censure, trattandosi di «atto non immediatamente lesivo per il ricorrente, ben potendo il Comune di Barano d’Ischia decidere motivatamente in senso contrario all’organo statale».

OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO

E si arriva alla contestazione della conseguente inerzia dell’Ente baranese nel concludere il procedimento.

Ad avviso del collegio, la censura integra «in realtà un’autonoma domanda», essendo ammesso il “cumulo” nello stesso giudizio di domande connesse. Dunque è possibile l’azione nei confronti della Soprintendenza e quella contestuale «avverso il silenzio dell’amministrazione comunale che non adotta il provvedimento finale, in quanto avvinte dall’appartenenza ad un unico procedimento e, quindi, oggettivamente connesse.

Una istanza ritenuta fondata. Qui il collegio richiama quanto previsto dalla legge 241/1990: «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso».

La norma del 20024, invece, stabilisce: «Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni».

Dunque l’inerzia dell’amministrazione comunale integra una violazione dell’obbligo di provvedere e di conseguenza un’ipotesi di silenzio-inadempimento.

ENTE INADEMPIENTE

Nel caso specifico, rimarca la sentenza, «non risulta che il Comune di Barano d’Ischia abbia adottato la determinazione finale di cui all’art. 167, co. 5, del d.lgs. 42/2004, nonostante sia decorso il termine di 180 giorni previsto dalla richiamata disposizione per il riscontro dell’istanza di conformità paesaggistica presentata in data 30 maggio 2019 e riproposta in data 24 novembre 2020. L’azione avverso il silenzio, instaurata nei confronti del Comune di Barano d’Ischia con ricorso notificato in data 19 aprile 2022, è, pertanto, tempestiva, perché proposta entro l’anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, computato a decorrere dalla data di presentazione della nuova istanza, che fa salva la riproponibilità dell’istanza ove ne ricorrano i presupposti».

Precisando la giurisprudenza in materia che «mentre nelle ipotesi di decadenza, l’inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dalla legge con la perdita della situazione stessa, nel caso del silenzio-rifiuto l’inerzia dell’interessato non gli preclude, la possibilità di proporre nuovamente l’istanza, ove ne ricorrano i presupposti. Per espressa previsione di legge, infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l’istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l’azione avverso il silenzio. Va soggiunto che, stante la natura del termine in una con la relativa ratio, la diffida a provvedere va equiparata ad una nuova istanza».

Per il collegio dunque, alla luce del vincolo a provvedere, «la condanna del Comune di Barano d’Ischia all’adozione di un provvedimento espresso, a chiusura di un giudizio pur sorto da un’iniziativa avverso il parere negativo della Soprintendenza, realizza, ad avviso di questo Collegio, un equo contemperamento di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti, salvaguardando le prerogative di ciascuna delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio».

Respinto il ricorso avverso il parere della Soprintendenza, è stato dunque accolto quello contro il ricorso avverso il silenzio del Comune sull’istanza di compatibilità paesaggistica. All’Ente baranese è stato intimato di adottare un provvedimento espresso entro e non oltre 60 giorni. In caso di ulteriore inerzia, il Tar provvederà a nominare un commissario ad acta.

L’ennesima “grana” per l’Utc baranese…