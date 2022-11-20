Autonomia, Zaia “Chi è contrario è contro la Costituzione”

ROMA (ITALPRESS) – “Don Sturzo, siciliano, diceva orgogliosamente sono unitario ma federalista impenitente. La Costituzione è autenticamente federalista, quindi chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite a ‘Che tempo che fà su Rai3. “Se io fossi un governatore del Sud chiederei l’autonomia, che le competenze dello Stato mi siano attribuite per dimostrare ai cittadini che sono più efficiente dello Stato nel gestirle. Il vero tema è capire che il nostro Paese può fare una scelta di modernità se sceglie il federalismo, che è previsto dalla Costituzione”, ha aggiunto. “L’identità è il sale della politica ma non si deve trasformare in dogmi. Il governo ha iniziato da poco e dobbiamo attendere la fase operativa. La fase è complicata e con la legge di stabilità bisogna affrontare le priorità, come chi non ha lavoro. Buon senso ci dice che il reddito di cittadinanza così com’è non funziona, ma il buon senso ci dice altrettanto che c’è una parte di popolazione non occupata, a questa parte di popolazione abbiamo l’obbligo di pensare”, ha concluso.
(ITALPRESS).
-foto agenziafotogramma.it-
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