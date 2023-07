Autonomia, Schlein “Progetto che scavalca il Parlamento”

NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ un progetto che vuole dividere ulteriormente il Paese aumentandone le diseguaglianze. Noi non lo possiamo accettare, perchè crediamo che non ci sia riscatto per l’Italia senza il riscatto del Sud. E’ un progetto che ha voluto scavalcare il Parlamento, scavalcare i territori e che gioca con i diritti fondamentali delle persone, quelli dell’accesso a una sanità di qualità per tutti, una sanità pubblica che noi vogliamo difendere”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dell’iniziativa nazionale del partito a Napoli, sull’autonomia differenziata. “Naturalmente – ha aggiunto – è anche un rischio per la scuola, per l’accesso all’istruzione che è determinante del nostro futuro, del diritto al futuro delle nuove generazioni, la prima grande leva di emancipazione sociale. Così come è una minaccia all’accesso ai servizi fondamentali come il trasporto pubblico locale. Per tutti questi motivi noi diciamo no a questa autonomia differenziata, siamo qui per dirlo con tutto il Pd con una voce sola da Nord a Sud il nostro partito si batterà per fermare l’autonomia differenziata di questo governo”.

-foto xh6 Italpress –

(ITALPRESS).