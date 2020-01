BOLZANO (ITALPRESS) – Sei persone sono morte in Alto Adige e 11 sono rimaste ferite, dopo essere state travolte da un’auto in Trentino Alto Adige, a Lutago, frazione del comune di Valle Aurina, in provincia di Bolzano. L’auto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe investito un gruppo di tedeschi in attesa di salire su un bus.

(ITALPRESS).