Auto si ribalta in curva. Paura a Casamicciola

Paura in via Principessa Margherita a Casamicciola Terme. Auto si ribalta. Ferito il conducente. Si tratta di una donna, nota albergatrice del posto. Immediatamente soccorsa è stata affidata alle cure del 118 e trasportato presso il vicino ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Coinvolti altri veicoli. Si trovavano parcheggiati al margine della carreggiata. Inevitabile l’impatto con l’utilitaria, una smart vecchio modello finita fuori strada e poi, in un rocambolesco testa coda, capovoltasi su un fianco. Le vetture saranno rimosse con l’ ausilio del carro gru Aci. Da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente . Sul posto le forze dell’ordine per le operazioni di rito.