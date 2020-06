Auto brucia la frizione. Conducente soccorso dai pompieri

Casamicciola Terme. Increscioso contrattempo in località Tresta. Una auto, una utilitaria, nel salire lungo l’impervia strada che da piazza Bagni collega il noto borgo, ha bruciato la frazione. Questo ha impedito alla vettura di proseguire al sua marcia. L’auto si è cosi messa di tra verso sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei Vigili Urbani della locale stazione di Casamicciola Terme e dei pompieri. Delicate le operazioni di soccorso. Traffico bloccato e tanta paura. La situazione si è in ogni caso risolta al meglio. Non si registrano feriti. Un fatto non desueto, quello degli incidenti e dei fuori programma su via Tresta, nota per i suoi rocamboleschi incidenti. Qui la tragedia è sempre dietro l’angolo e fortunatamente solo sfiorata. L’incidente nel pomeriggio di oggi.