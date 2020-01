Autismo e comportamenti problema, seminario di aggiornamento CIDI

Il Centro d’Iniziativa degli Insegnanti dell’isola d’Ischia d’intesa con l’Associazione Genitori Autismo Ischia, IRFID, Crisalide Società Cooperativa Sociale e con la collaborazione istituzionale dell’Istituto Comprensivo “V. Mennella” di Lacco Ameno, propone sul territorio la possibilità di seguire l’evento formativo “Autismo e comportamenti problema – Seminario di aggiornamento professionale sulla gestione dei comportamenti problema e degli “scoppi comportamentali”. La gestione del quadro comportamentale sul piano tecnico, pratico, emotivo, rispettando la sicurezza del soggetto con autismo e dei caregiver”.

I giorni 27 e 28 marzo 2020 si terrà a Lacco Ameno, presso l’Istituto Comprensivo “V. Mennella”, il seminario che vuole essere un incubatore di conoscenza e un momento per potersi confrontare sulle tematiche dei comportamenti problema comprese gli “scoppi comportamentali” ed apprendere attraverso un confronto con esperti di lunga esperienza sul campo su come affrontarle sul piano tecnico, pratico, emotivo sempre rispettando la sicurezza della persona con autismo e quella di tutti coloro che frequentano la scuola.

Sono programmate 16 ore di formazione suddivise in due giorni. Il corso sarà tenuto da qualificate formatrici: Paola Federica Di Franco, Psicologa e psicoterapeuta; Giovanna Capriglione, Psicologa dei processi cognitivi.

La partecipazione al percorso formativo prevede il rilascio di 18,7 crediti ECM per l’educazione continua in medicina per: Logopedisti, Psicologi, Terapisti occupazio-nali, Tnpee, Infermieri, Medici generici.

Sono previste Borse di studio per gli aspiranti RBT™ fortemente motivati e intenzionati a collaborare attivamente con l’Associazione Genitori Autismo Ischia.

Dettagliate informazioni sul seminario, sulle modalità di iscrizione e sulla quota di partecipazione, sono consultabili sul sito www.ischiacidi.it. Iscrizioni fino ad esaurimento dei pochi posti disponibili.

E’ attivo uno sportello informativo presso la sede del CIDI Isola d’Ischia in Via delle ginestre 3 ad Ischia ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle ore 20, previo appuntamento telefonico al 333.4277791 (pomeriggio), oppure alla mail ischiacidi@libero.it.

Il CIDI Isola d’Ischia, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005), è confermato secondo la Direttiva 170/2016.

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento e da diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L., a richiedere l’esonero dal servizio per il personale della Scuola.

Per maggiori informazioni è possibile contattare anche l’Associazione Genitori Autismo Ischia al cell. 328.2749218 oppure alla mail genitoriautismoischia@gmail.com.