AUSTRALIAN OPEN FINITI PER CAMILA GIORGI, VINCE ANGELIQUE KERBER

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Si ferma al terzo turno l’avventura di Camila Giorgi agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sul cemento del Melbourne Park. La 28enne marchigiana ha ceduto per 6-2, 6-7(4), 6-3, dopo due ore e otto minuti di gioco, alla tedesca Angelique Kerber, numero 18 Wta e 17 del seeding. Prossima avversaria per la vincitrice del torneo nel 2016, la russa Anastasia Pavlyuchenkova (30) che ha eliminato la testa di serie numero 2, la ceca Karolina Pliskova, imponendosi 7-6 (4), 7-6 (3). Supera il terzo turno Simona Halep, quarta forza del seeding, che regola in due set (6-1, 6-4) la kazaka Yulia Putintseva e si giocherà l’accesso ai quarti contro la belga Elise Mertens (16) che si è imposta sull’americana Catherine Cartan Bellisper 6-1, 6-7 (5), 6-0. Esce di scena la testa di serie numero 6, la svizzera Belinda Bencic che cede ad Anett Kontaveit (28). L’estone chiude con un netto 6-0, 6-1 e agli ottavi sfiderà la polacca Iga Swiatek che ha fermato la croata Donna Vekic (19) vincendo 7-5, 6-3.

Nel tabellone maschile agli ottavi Rafa Nadal e Dominic Thiem. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, ha vinto il derby con il connazionale Pablo Carreno Busta (27) in tre set (6-1, 6-2, 6-4). Ora si giocherà l’accesso ai quarti contro il vincente del match tra l’australiano Kyrgios e il russo Khachanov. L’austriaco, numero 5 del tabellone, ha battuto lo statunitense Taylor Fritz (29) con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-7 (5), 6-4. Agli ottavi troverà il francese Gael Monfils, decima testa di serie, che si è imposto sul lettone Ernests Gulbis per 7-6 (2), 6-4, 6-3. Supera il terzo turno anche il russo Andrey Rublev (17) che ha eliminato il belga David Goffin (11) imponendosi 2-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (4) e che agli ottavi sfiderà il vincente del match tra il tedesco Zverev (7) e lo spagnolo Verdasco.

(ITALPRESS).