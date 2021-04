Aurelio, io non mi diverto! | #4WD

“Bravi ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto mi sono divertito fino alla fine…bravi tutti!”.

Questo tweet del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lanciato in rete dopo il 2-1 subito contro la Juve, è lo specchio fedele di quanto Vi ho scritto nel 4WARD della stessa giornata in merito alla netta diversità tra gli obiettivi delle società calcistiche e quelli dei tifosi.

Il patron azzurro è pronto ad accontentarsi della solita “testa alta”, nonché di un presunto divertimento che, personalmente, non ho riscontrato neppure in minima parte. Come potergli dar torto? La logica, amici, è sempre la stessa: accontentarsi cercando di ottenere, in onore del principio utilitario del tornaconto di Adam Smith, il massimo risultato con il minimo sforzo.

Al presidente i conti tornano, a noi tifosi no. Eppure la filiera è chiarissima: la squadra che affronta blandamente una Juventus pressoché moribonda e anziché infliggerle il colpo di grazia la ravviva con l’inspiegabile svogliatezza delle grandi occasioni è figlia di un allenatore assolutamente inadeguato che non riesce ancora ad imprimerle un assetto definitivo e ad ottenere risultati positivi se non per manifesta inferiorità dell’avversario. Ed il tecnico, a sua volta, è figlio di una società che lo ha assunto in forza della stessa logica sparagnina che ne subordina l’ingaggio e la permanenza alla necessità inderogabile di friggere i pesci con l’acqua, utilizzando cioè la rosa a disposizione senza intervenire in quei reparti che ne avrebbero indifferibile bisogno. Questo, anche a costo di dover rinunciare all’unico, serio obiettivo stagionale: la permanenza in zona Champions e l’ottenimento dei canonici trenta e più milioni di euro derivanti da tale qualificazione.

In questo momento, poi, il possibile sacrificio all’orizzonte di Capitan Insigne sull’altare della mancata riduzione del suo attuale ingaggio proprio non si può accettare.

Adl si diverte. Io, con lui, non più. E non da oggi!