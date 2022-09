Auras, ottime prestazioni all’International Lifesaving World Cup

Vincenzo Trani e Giuseppe Penniello hanno portato a casa dalla trasfera di Riccione una grande prestazione. All’ILWC, la compezione che si è svolta a Riccione, i due nuotatori ischitani sonno conquistato un ottimo nono posto nelle eliminatorie per categoria la 15-19 anni e un quarto posto finale nella categoria 24-29 anni! Sei giorni di mare e di buono che hanno trasformato Riccione nella capitale del Salvamento e cui hanno preso parte club provenienti da tutto il mondo.

L’Auras Ischia ha gareggiato, come detto, con il giovanissimo classe 2005, Vincenzo Trani e con il più esperto Giuseppe Penniello. A tifare per Vincenzo e Giuseppe si sono stati tutti gli atleti del club allenato da Claudio Picconi sulla spiaggia di San Pietro ad Ischia e che non hanno potuto prendere parte alle gare perché riservate agli over 15 nonostante le ottime qualità sportive dimostrate anche nei durante gli ultimi Campionati Italiani.

A Riccione, i due atleti si sono misurati nella “Surfsky race”. La gara consiste nel percorrere insieme agli altri partecipanti un percorso a mare delineato dalle boe con una canoa utilizzata nel salvamento capace di surfare agilmente le onde.