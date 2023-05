Augusto Coppola non le manda a dire. E’ foriano, ha una critica per tutti ed è candidato con “Patto per Forio” con Pasquale Capuano sindaco di Forio alle elezioni del prossimo 14 e 15 maggio 2023. In questa intervista, Coppola ripercorre un po’ di storia della politica foriana ina una sorta di operazione amarcord e non manca di critiche e attacchi: “Stani ha un centro accoglienza” e “sono come i migranti”.