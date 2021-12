auguriconlafascia Giacomo Pascale: “Abbiamo una grande opportunità davanti. I fondi del PNRR e della EU attaccheranno la spina della ripartenza”

Gli auguri del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale

Ci apprestiamo a vivere il secondo Natale pandemico, ma con una marcia differente. Questi due anni hanno profondamente cambiato il mondo, la modalità d’approcciarsi al quotidiano, agli affetti. L’essere umano sta uscendo a piccoli passi dall’emergenza da Covid-19 – o meglio, ci stiamo provando – grazie ad un rinnovato modo di affacciarsi alla vita. Il progresso della scienza è sicuramente fondamentale, la conditio sine qua non per sconfiggere il virus. Ma quest’esperienza ha dimostrato che solo l’unità d’intenti, solo la fratellanza, solo la collaborazione può aiutarci nei momenti di massima difficoltà. Le manifestazioni di solidarietà che si sono registrate negli ultimi 24 mesi non credo abbiano precedenti nella storia mondiale, pertanto da questa esperienza – a mio umile avviso – va colto anche il senso positivo.

Che anno sarà il 2022? Auspico migliore dei precedenti, ma tutti noi siamo chiamati ad un senso di grande responsabilità. Abbattere gli steccati della divisione che troppo spesso prendono il sopravvento, distruggendo il senso stesso di quell’umanità donataci per essere fratelli e sorelle e non Caino e Abele. Nella vita di tutti i giorni sbattiamo contro un’infinità di muri di gomma, barriere che contribuiamo a erigere – troppo spesso – anche noi, dando un pessimo esempio alle future generazioni. Ecco, credo che non bisogna certo essere credenti per cogliere il senso dei valori cristiani, il senso della Comunità, della Fratellanza, dell’Unità.

Pertanto, l’anno che verrà dovrà vederci uniti maggiormente, dando seguito a quel percorso congiunto che già abbiamo intrapreso con più veemenza negli ultimi tempi. Il Comune di Lacco Ameno cercherà, nel perimetro delle proprie competenze, di dare il massimo, di provare a rafforzare i legami tra i cittadini. Cercando di dare una spallata a quelle divisioni che ancora albergano nei nostri territori. E, per farlo, incrementeremo il dialogo con le altre Amministrazioni, col mondo civico, con le associazioni, con gli ordini professionali, con la Chiesa, con la Scuola, coi giovani, col comparto sanitario, con le forze dell’ordine, con la stampa.

Siamo ad un bivio e tutti noi possiamo o vincere o perdere. Ogni centimetro che percorreremo nei prossimi mesi sarà fatale per il futuro che verrà. Allora, o remeremo nella stessa direzione o condanneremo i nostri figli ad abbandonare la terra natìa. Mutuando le parole di Papa Francesco, siamo chiamati a rinnovare, rinsaldandolo, un patto generazionale. Per farlo, dobbiamo dare un buon esempio e soprattutto imparare a prestare un maggior ascolto ai nostri figli, ai loro bisogni, alle loro aspirazioni, ai loro sogni. I sogni sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, di portano in là, sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità.

Senza ovviamente dimenticare i nostri genitori, troppo spesso abbandonati al loro destino. I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo.

Abbiamo una grande opportunità davanti. I fondi del PNRR, dell’Unione Europea e della programmazione nazionale attaccheranno la spina della ripartenza. Anche se il Comune Unico da me auspicato, ad oggi, non è ancora realtà formale, dobbiamo ragionare di sostanza e cercare una sinergia intercomunale volta ad ottenere la maggior quantità di finanziamenti possibili, come già fanno nei territori flegrei e del giuglianese. Lo dobbiamo per tutte le Amministrazioni isolane, per le future generazioni e per i nostri terremotati. A loro va un mio abbraccio particolare. C’è ancora tanta strada da fare, ma tanta ne abbiamo fatta e tanta ne faremo. In occasione di questa Legge di Bilancio i nostri Uffici hanno consegnato al Governo un emendamento importante, per continuare a gestire l’opera di ricostruzione con mezzi e uomini adeguati. In Dal canto nostro, continueremo a lottare per consegnare agli sfollati le chiavi di casa, collaborando con gli altri Comuni colpiti dal sisma e col Commissario alla Ricostruzione.

Mi si conceda, infine, di fare un grosso augurio a tutti gli ischitani. Che, giorno dopo giorno, si stanno rimboccando le maniche tra mille difficoltà per provare a ripartire, non abbandonando la nostra isola. Un augurio alle nostre donne, ai nostri anziani, ai nostri figli. Auguri alle nostre Forze dell’Ordine, che ogni giorno in maniera impeccabile tutelano il nostro vivere quotidiano. Auguri alla stampa isolana, alle nostre insegnanti, al nostro personale sanitario che impeccabilmente vigila sulla nostra vita. Auguri agli Ultimi della società, a cui la nostra Amministrazione non farà mai mancare il proprio sostegno.

Auguri a tutti noi, buon Natale e felice 2022.