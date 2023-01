Auguri e bilancio di fine anno, Dionigi Gaudioso: “Un grande impegno per Barano e per l’isola d’Ischia”

Un testo pieno di notizie con qualche augurio. Di solito è il contrario, tuttavia Dionigi Gaudioso ha tanto da rivendicare in questo 2022 mesto e triste che passa via. Tanto dire perché tanto è stato fatto per Barano (in particolare) e perchè, in ogni caso, l’isola d’Ischia continua ad essere presente ad ogni atto della Città Metropolitana: dagli interventi sul rischio idrogeologico, alle coste, alle scogliere, alla cultura. Un legame che si sentiva da tempo e che, è evidente, lo paghiamo con la Regione Campania. Un ente sempre più lontano e, dal quale, purtroppo, riceviamo torti, disagi e cattiva amminstrazione.

“Care Concittadine e Cari Concittadini – scrive il sindaco di Barano e consigliere metropolitano – , quando siamo alle porte del 2023 e da pochi mesi è cominciato il mio secondo mandato amministrativo, reputo opportuno fare un punto della situazione sulle cose fatte e sulle iniziative in programma nei prossimi mesi. Buona parte dell’azione amministrativa di questo ultimo scorcio di anno solare si sta concentrando sulle conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi dello scorso novembre, i quali – seppur in modo nemmeno paragonabile a quanto accaduto nel vicino Comune di Casamicciola Terme – hanno determinato danni significativi anche sul nostro territorio. Dopo aver effettuato una puntuale ricognizione delle maggiori criticità riscontrate per effetto dell’eccezionale ondata di maltempo, ci siamo attivati per chiedere ai livelli di governo superiori gli aiuti finanziari necessari per realizzare gli interventi più urgenti. Una prima relazione – per diversi milioni di euro – è stata trasmessa, per quanto di competenza, alla Struttura commissariale per l’emergenza ed al Genio civile.

Dalla Città Metropolitana di Napoli – rivendica Gaudioso -, invece, abbiamo già ottenuto poco meno di 2 milioni di euro per la rifioritura della scogliera nella Baia dei Maronti, visto che le forti mareggiate di novembre hanno accentuato il pericoloso e preoccupante fenomeno di erosione della costa. Per quanto concerne le opere pubbliche di prossima realizzazione, abbiamo intercettato un finanziamento PNRR di circa 600mila euro per la sostituzione del manto sintetico del campo sportivo “Don Luigi Di Iorio”, per il quale abbiamo ottenuto anche ulteriori 70mila euro per l’installazione delle poltroncine. Altri 600mila euro, invece, sono stati concessi dalla Regione per intervenire su un’ulteriore porzione dei costoni di Olmitello, ove prosegue l’opera di messa in sicurezza dell’intero sito.

È di pochi giorni fa la notizia dell’ottenimento di un nuovo finanziamento proveniente dalla Città metropolitana di Napoli, per euro 35mila, per il progetto di riqualificazione della Torre quattrocentesca di Testaccio, di cui il Comune qualche anno fa ha acquisito la totale proprietà. Sta andando avanti, inoltre, l’iter amministrativo per mettere a frutto il finanziamento ottenuto per la riforestazione della Pineta di Fiaiano. A gennaio inizierà la piantumazione delle nuove alberature. Procedono i lavori a Matarace, dove realizzeremo un’area con giochi per bambini, campetto playground ed un parcheggio. Si tratta di un’altra opera pubblica di rilievo, che va ad aggiungersi a quelle già realizzate: il rifacimento della Piazza di Piedimonte con realizzazione del parcheggio interrato, gli interventi sul patrimonio edilizio scolastico, l’adeguamento della tendostruttura, gli interventi nella Piazza di Buonopane e nell’area giochi della Pineta di Fiaiano, solo per citarne alcuni.

La procedura concorsuale – sottolinea con un pizzico di soddisfazione – per l’assunzione dei vigili, rallentata dalla pandemia, pochi giorni fa è terminata e sono già in servizio le cinque nuove unità che vanno a rafforzare l’organico della Polizia municipale, in modo tale da avere un maggior controllo del territorio ed un più efficace contrasto delle situazioni di illegalità. Sono conclusi anche i lavori di adeguamento della casa comunale ed abbiamo già iniziato le operazioni di trasloco: col nuovo anno torneremo ad accogliere i Cittadini nella rinnovata e più confortevole (oltre che più sicura) sede di via Corrado Buono.

I nostri programmi sono già a buon punto, ma naturalmente non intendiamo fermarci. Le idee, i progetti in cantiere sono ancora tanti e, grazie ad una squadra affiatata di amministratori ed a dipendenti preparati e di qualità, continueremo a lavorare quotidianamente per la crescita del nostro Comune.

Il 2022 è stato anche l’anno della mia elezione nel Consiglio metropolitano di Napoli. Un’elezione che, benché prestigiosa, non è mai stata vista da me come un traguardo personale, bensì come un’opportunità per l’intera isola d’Ischia, in quanto reputo fondamentale avere un rappresentante isolano all’interno dell’Ente metropolitano e, per giunta, negli scranni della maggioranza. Conclusivamente, non posso che formulare a Voi tutti i più fervidi auguri perché l’anno alle porte sia foriero solo di cose positive.