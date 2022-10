Auguri alle nuove Camere! | #4WD

Oggi è il giorno in cui si insedierà il nuovo Parlamento Italiano! Sia alla Camera sia al Senato, i nuovi eletti prenderanno possesso dei loro scranni; ed eleggendo i rispettivi Presidenti, non solo cominceranno ufficialmente a lavorare per il Paese, ma consentiranno al Capo dello Stato di iniziare immediatamente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo.

E’ indubbio che ci troviamo in una fase in cui l’Europa intera, e l’Italia per quel che ci riguarda più direttamente, attraversa un momento particolarissimo che richiede la massima stabilità e, soprattutto, un’operatività incondizionatamente mirata alla soluzione dei problemi che tutti conosciamo.

E’ indispensabile prendere coscienza di redigere ad horas un’agenda politica in cui il nuovo esecutivo sia in grado di rispettare le giuste priorità, adottando le misure ormai indispensabili ad evitare un tracollo socio-economico che, dopo gli effetti della pandemia e l’accenno di ripresa post-Covid, potrebbe essere letale per imprese e famiglie. Quindi, per l’intero Paese!

Il perdurare della guerra in Ucraina e i pur timidi accenni a rendersi disponibili ad un negoziato da parte di Stati Uniti e Russia non bastano a lasciar ben sperare: quel che conta, a mio giudizio, è riaffermare il ruolo comprimario dell’Italia in seno all’Unione Europea, rivedendo le modalità d’intervento e l’impiego di risorse che possano concretamente contribuire alla fine del conflitto, unitamente alla messa in discussione di alcune posizioni oltranziste di Zelensky che proprio non mi convincono.

In questo frangente così delicato, ma soprattutto lontano ormai diciotto giorni dal momento elettorale, bisogna che maggioranza e opposizione mettano da parte certi steccati pseudo-ideologici e partitici, favorendo la maturità di voler contribuire all’adozione delle scelte più giuste, senza troppe alchimie di palazzo e di parte. So che sembra un ragionamento alquanto onirico, ma credo che in mancanza di un briciolo di rispetto e di senso di responsabilità in più da parte di tutti, presto non ci sarà più granché di cui discutere.