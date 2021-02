Attività sportive: il CTS conferma il «No»?

Se il passo indietro del Comitato Tecnico Scientifico ipotizzato qualche giorno fa diventerà realtà, lo sapremo soltanto nei prossimi giorni. Qualche giorno fa era trapelata la bozza del nuovo DPCM che sarebbe dovuto andare in vigore dal 5 marzo con delle parziali riaperture per quanto riguarda le attività sportive. Oltre alle aperture di palestre e piscine, anche per il calcio (e calcio a cinque), si ipotizzava il via degli allenamenti collettivi essendo disciplina di squadra, sport di contatto. Tutto questo a livello sia dilettantistico che di base, ma solo nelle “zone gialle” e permanenza del divieto di utilizzo delle docce. A distanza di qualche giorno, dopo alcuni focolai importanti in particolare a Perugia e Brescia dovuti principalmente alla variante inglese più contagiosa del 38 per cento, il Comitato Tecnico Scientifico sembra aver fatto marcia indietro e non nasconde la sua preoccupazione. I tecnici hanno suggerito al nuovo governo Draghi estrema prudenza per eventuali riaperture di attività: il rischio non viene dalle singole attività che si chiede di poter riaprire, ma da tutto il movimento che ne consegue. L’ipotesi più probabile è la riconferma in toto delle attuali restrizioni rinviando la decisione su eventuali riaperture alla fine di marzo o addirittura alla seconda settimana di aprile, dopo le festività pasquali. La discussione rimane comunque aperta e non è escluso che possa esserci una rivalutazione per quelle aree che, pur non avendo ancora i parametri da fascia bianca, mostrino una condizione favorevole sia per quanto riguarda l’andamento dei contagi, sia per la tenuta delle strutture sanitarie.

ECCO SPERANZA – Il ministro Roberto Speranza è l’incubo dei gestori di palestre e piscine. Una volta che il ministero dello Sport è stato abolito (si attende la delega ad un sottosegretario), le attenzioni di chi spera in una ripresa sono concentrate su quello della Salute. Speranza l’altra sera al Senato è stato chiaro: «Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia». Del resto non avrebbe potuto smentire il CTS. Quindi si prospetta un mesetto di divieti, fino al 6 aprile, con la divisione per zone confermata, ma con la possibilità di anticipare di qualche giorno alcune riaperture (c’è la Pasqua che sul piano turistico vale tanto), ma si deciderà sulla base della curva epidemiologica che al momento non accenna a scendere. Gli allentamenti saranno minimi: rimane il coprifuoco, l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso, il distanziamento. Resta fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra le regioni, anche se sono in fascia gialla. Le nuove regole saranno annunciate lunedì prossimo e, già da questa settimana, anche le ordinanze sul cambio di fascia saranno operative dal lunedì per consentire ai cittadini e ai titolari delle attività di organizzarsi. Per quanto riguarda il calcio, nonostante il ritorno in campo dei giocatori dei campionati regionali di interesse nazionale, appare difficile una ripartenza generalizzata con la conferma della bozza circolata qualche settimana fa con il via libera agli allenamenti collettivi per gli sport di contatto e di squadra, sia dilettantistico che di base. Per le attività sportive in generale, si valuta la possibilità di autorizzare l’apertura delle palestre esclusivamente per gli allenamenti individuali.