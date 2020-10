Attività agonistica 2020 Moto Club Ischia Lupi Arrapati

Grande risultato per il pilota del Moto Club Ischia Lupi Arrapati Leonard Solmonese arrivato secondo nel Trofeo Italiano Amatori classe 1000 Avanzata.



Articolato su 6 gare disputate sulle piste di Misano Adriatico e del Mugello il trofeo ha visto la partecipazione di circa 40 piloti non professionisti di tutta Italia che si sono dati battaglia con maxi moto derivate dalla serie, con potenze alla ruota che sfiorano i 200 cavalli e con velocità di punta che sul rettilineo del Mugello arrivavano ad oltre 300 chilometri orari.



Leonard, che ha corso con una Yamaha R1 assistito EMC2 di Firenze è stato in lizza per la vittoria finale sino all’ultima gara, venendo battuto da Fabio Donesana per una sfortunata caduta nel secondo giro della prova conclusiva in cui era partito dalla pole position.

Un ottimo risultato comunque per il nostro pilota che non aveva iniziato la stagione agonistica per vincere la classifica assoluta e che, rispetto ai piloti di terraferma, si trova ad affrontare grosse difficoltà logistiche in più per allenarsi e per lavorare con il suo team e considerando altresì che questa è solo la sua seconda stagione di gare.

Buona anche la stagione degli altri due piloti con licenza del Moto Club Ischia, il baranese Franco Del Deo e Gelsomino Papa di Imperia: Del Deo ha disputato un paio di prove del trofeo Battle of Twins (riservato alle moto bicilindriche) con la sua Ducati 848 mettendosi in luce ma venendo penalizzato da alcune rotture mentre Papa sta correndo nel trofeo MotoEstate, che si concluderà tra qualche settimana e considerando i suoi 65 anni di età sta dando filo da torcere a piloti ben più giovani.

Ai ragazzi isolani ricordiamo di essere sempre prudenti, di indossare sempre il casco e che le strade, specie quelle ischitane, non sono una pista; il moto club potrà dare con piacere informazioni a quanti vogliano iniziare a frequentare i circuiti o intraprendere l’attività agonistica e che potranno contattare per queste esigenze il numero 338/7690124