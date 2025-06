Atti nulli per mancata traduzione e notifica a Batrakov: il gip blocca il processo per la morte di Marta

Si apre con un colpo di scena l’udienza preliminare nel procedimento a carico di Ilia Batrakov, il 41enne cittadino russo accusato dell’efferato omicidio della compagna, Marta Maria Ohryzko. Colpo di scena che si traduce in uno stop deciso all’iter verso il rinvio a giudizio, a causa di gravi vizi procedurali rilevati dalla difesa.

È stato l’avvocato Rocco Maria Spina, legale di fiducia dell’imputato, a sollevare l’eccezione di nullità che ha colpito al cuore il fascicolo d’indagine: gli atti, secondo quanto denunciato, non sarebbero mai stati tradotti in lingua russa, violando così l’obbligo di garantire all’imputato la piena comprensione delle accuse e la possibilità effettiva di difendersi. Non solo: l’avvocato Ciro Pilato, codifensore nominato, non avrebbe ricevuto nei tempi dovuti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Una doppia mancanza che il giudice per le indagini preliminari, Francesca Gallo, non ha potuto ignorare. Il risultato? Atti restituiti al mittente – la Procura di Napoli – e un’udienza che si chiude in un nulla di fatto, con lo spettro concreto di una revisione al ribasso del titolo cautelare, attualmente la custodia in carcere.

Il provvedimento di fermo a carico di Batrakov era scattato lo scorso 15 luglio, eseguito dai carabinieri della compagnia di Ischia e poi convalidato due giorni dopo dal gip partenopeo, che ne aveva disposto il trasferimento a Poggioreale. La misura restrittiva si fondava su un impianto accusatorio che ricostruiva una lunga scia di violenze nei confronti della vittima, culminata – secondo quanto ritenuto dagli inquirenti – nel delitto.

Le indagini, coordinate dalla IV sezione della Procura dedicata alla tutela delle fasce deboli, avevano preso avvio in seguito al ritrovamento del corpo della trentaduenne ucraina in un dirupo a Barano d’Ischia, a pochi metri dalla roulotte dove conviveva con l’imputato. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere uno scenario inquietante: maltrattamenti sistematici, minacce, lesioni con armi da taglio, perfino ustioni inflitte volontariamente e un isolamento forzato che impediva alla donna di accedere alle cure psichiatriche di cui necessitava.

La svolta investigativa sarebbe arrivata ricostruendo quanto accaduto il 13 luglio 2024. Secondo l’accusa, Marta era precipitata in un burrone e aveva implorato aiuto al compagno, contattandolo più volte. Batrakov, pur consapevole delle condizioni della donna, si sarebbe recato sul posto solo nella notte, l’avrebbe trovata ancora viva e, invece di soccorrerla, avrebbe infierito: prima un colpo al volto, poi il soffocamento mediante compressione di bocca e naso. La morte per asfissia meccanica ha aggravato il capo d’imputazione da omissione di soccorso ad omicidio volontario.

Ma ora, quella ricostruzione rischia di dover attendere il vaglio del dibattimento. La difesa, forte del vizio procedurale riscontrato, punta a ottenere non solo la nullità degli atti, ma anche a rimettere in discussione le esigenze cautelari, sostenendo che Batrakov non abbia mai potuto realmente esercitare il proprio diritto alla difesa.

Una battuta d’arresto pesante per l’accusa, che dovrà ripartire da capo, con l’incombenza di dover recuperare il tempo perduto e, soprattutto, blindare un impianto probatorio ora reso più fragile da errori formali. Intanto, il processo slitta. E con esso, forse, anche gli equilibri della misura cautelare.

La giustizia, almeno per ora, si ferma sulla soglia dell’aula.