Atti non ripetibili, parti offese in Procura. Indagano i giudici Canale e Castaldo

Ugo De Rosa | Il pubblico ministero, il dottor Mario Canale e la dr.ssa Stella Castaldo, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha notificato l’avviso di accertamenti non ripetibili e l’informazione di garanzia in relazione al procedimento penale indicato nei confronti di ignoti per i reati agli articoli 426, 449 e 589, commessi ed accertati a Casamicciola Terme il 26 novembre 2022

Il dott. Canale e la dr.ssa Castaldo indagano circa il reato dell’art. 426 codice penale “Inondazione, frana o valanga” e punisce “Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni”; l’articolo 449 c.p. ovvero: “Dispositivo dell’art. 449 Codice Penale che punisce “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone

Infine, per il reato previsto dall’art 589, di Omicidio colposo che punisce “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Sono 31 le parti offese che sono stati avvisati convocati presso il Palazzo di Giustizia di Napoli, domani 9 dicembre, alle ore 11.00. Una convocazione un po’ anomale rispetto agli casi. In altri processi, infatti, questi in questo tipo di avviso viene comunicato la natura dell’accertamento non ripetibile come potrebbe essere, ad esempio, l’autopsia di un cadavere o altri tipi di iniziative chiare e specifiche così da consentire anche la nomina di un consulente tecnico. Nel caso specifico, invece, l’avviso di accertamento tecnico non ripetibile assume la natura dell’atto dovuto e consentirà a tutte le parti in causa di comprendere quali dovranno essere i passi successivi.

Le parti offese in questo processo sono Monti Michele, De Nicola Teresa, Monti Giovanni, Monti Pietro, Castagna Francesco, Impagliazzo Fortunata, Castagna Sara, Castagna Rosa, Castagna Giuseppe, Castagna Marianna, Scotto Di Minico Giovan Giuseppe, Espositore Vincenza, Scotto Di Minico Emanuel, Scotto Di Minico Francesco, Monti Gianfranca, Mazzella Vincenzo, Mazzella Lucia, Mazzella Salvatore, Sirabella Ciro, Di Meglio Lucia, Sirabella Francesco, Sirabella Orlando, Impagliazzo Gioacchino, Capezza Anna, Impagliazzo Giovanni, Impagliazzo Giuseppina, Arcamone Crescenzo, Monti Ossola, Arcamone Michele, Arcamone Giovanna, Senese Vincenzo.

L’azione della Procura si muove, in questa fase, attorno all’accertamento tecnico non ripetibile relativo alle cause ed al verificarsi dell’evento franoso del 26 novembre dal quale hanno trovato la morte: Monti Gianluca, Castagna Valentina, Monti Maria Teresa, Monti Francesco, Monti Michele, Scotto di Minico Maurizio, Mazzella Giovanna, Scotto di Minico Giovan Giuseppe, Sirabella Eleonora, Impagliazzo Salvatore, Arcamone Mariateresa, Blagova Gancheva Nikolinka.