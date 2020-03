Attenzione per il popolo in autoisolamento: “La mia vita dipende dal buon cuore di chi accetta di aiutarci senza temere”

Nessuna sensibilità per i circa 300 casi Coronavirus. Il baratro della fame nel racconto di un cittadino

Ad Ischia più che il numero del contagio non ancora in grado di raggiungere le dita di una mano per residenzialità effettiva sul territorio dovrebbe far riflettere la condizione e la sopravvivenza delle centinai di soggetti in quarantena.

Secondo i dati ufficiali della questura una popolazione di circa 300 persone (297) in quarantena o autoisolameno fiduciario sull’isola d’Ischia. Dati aggiornati al 20 marzo 2020.

A costoro chi pensa? Come sono attrezzati i territori del’Isola per il necessario sostegno economico e vitale in se. In nessun modo. Né abbiamo parlato con chi vive sulla sua pelle il dramma. Un dramma che sta nelle piccole cose oltre la paura: l’impossibilità di evitare di morire di fame!

A Caserta ad esempio gli ausiliari della sosta diventano «volontari» per i casertani in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Porteranno a domicilio farmaci e beni di prima necessità. È l’iniziativa voluta dal Comune di Caserta e resa possibile dalla disponibilità della Tmp, la società concessionaria delle ‘strisce blù in città. Una riconversione del servizio di controllo dei parcheggi in un vero e proprio servizio di assistenza per i cittadini impossibilitati a muoversi da casa.

Da noi solo disinteresse. Questa gente morirà di virus?Di fame o di Isolamento? Dove stanno i comuni? Dove stanno i servizi sociali? Fin’ora tranne i venditori dei negozi pronti a consegnare la merce ma non alla solidarietà con il rischio contagio, nessun sostiene gli “isolati“. Molti negozianti anche supermercati non accettano i soldi contanti delle persone in quarantena per paura del contagio ma solo bonifici.

“Sono avvilito è depresso. Ho paura e non so come fare. La mia vita dipende dal buon cuore di chi accetta di aiutarci senza temere. Ci aiuta economicamente dall’esterno. Per noi le istituzioni invece non hanno fatto nulla Il me io di famiglia non mi risponde più a telefono e dal comune non hanno mai risposto ai nostri appelli. Siamo tre in una casa piccolissimo ed in un rione po’ latinismo. Ancora non ci hanno fatto il tampone e non sappiamo come mangiare abbiamo scorte razionate “- ci ha spiegato l’uomo al telefono chiedendo aiuto e sensibilità al problema.