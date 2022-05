Attenti, sabato 14 il Giro d’Italia mette ko le isole: porto off limits

Ugo De Rosa | Sarà un nuovo 5 maggio e non sarà bello come quello di quando ospitammo la crono sulle nostre strade, ma la carovana rosa del giro d’Italia, quest’anno, sarà una vera e propria mazzata per tutta l’isola d’Ischia.

Sabato 14 maggio 2022 il Giro d’Italia attraverserà Pozzuoli e tutti i Campi Flegrei. A noi, però, interessa che ci saranno delle strade interdette alla circolazione veicolare dalle 10:30 alle 17:30: da via San Gennaro Agnano e via Solfatara fino ad Arco Felice e Lucrino, passando per via Artiaco e via Campi Flegrei.

Mentre i cittadini di Pozzoli e Campi Flegrei potranno assistere al transito della carovana rosa raggiungendo le strade del percorso a piedi (dalle 12:50 alle 14:15 circa il Giro “E”, evento cicloturistico legato alla corsa rosa e riservato alle e-bike, bici elettriche a pedalata assistita; dalle 14:00 alle 17:00 circa il Giro d’Italia Professionisti) i turisti diretti alle isole di Ischia e Procida non potranno raggiungere il porto di Pozzuoli. O meglio, una volta sbarcati a Pozzuoli, dovranno attendere le ore 17.30 per poter circolare.

Sulle strade del circuito rosa, infatti, oltre al divieto di sosta su ambo i lati è previsto anche il blocco della circolazione dalle ore 5:00 alle ore 17:30. Come corollario di tutto, resteranno chiuse anche l’uscita della Tangenziale di via Campana e l’uscita della Variante Domitiana SS7 Quater di Arco Felice. Le uscite di Cuma e Lago d’Averno resteranno aperte solo per i mezzi di soccorso diretti all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Tutte le partenze di sabato 14 sono bloccate fino alle 17.30. Tutti gli arrivi di sabato 14 sono bloccati fino alle 17.30. Certo, qualcuno potrà dirci che si potrà sempre andare a Napoli. Ma qualcuno lo ha previsto? Qualcuno ha sollecitato il comune di Pozzuoli a comunicare questa imponente rivoluzione del traffico?

Possiamo rischiare un sabato? Possiamo rischiare un week-end e la settimana successiva per una mancata comunicazione e per una scelta assunta da un ente senza il coinvolgimento di due comunità legate a quel territorio in maniera così importante come le isole e Pozzuoli?

È il caso di fare presto e di trovare la migliore mediazione possibile con le compagnie di navigazione (lo spostamento delle partenza e degli arrivi su Napoli Calata Porta di Massa) e salvare il sistema turismo delle isole di Ischia e Procida.