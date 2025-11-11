Atp Finals, Alcaraz batte Fritz e si porta a un passo dalle semifinali

“Sono felice ed esausto, sono riuscito a rimontare e a trovare il mio tennis. In un momento della partita mi sentivo stanco, non riuscivo a trovare le soluzioni anche perchè Taylor stava giocando bene e servendo in modo magnifico. Ho aspettato il momento opportuno, abbiamo giocato ad un grande livello fisico e di intelligenza tennistica. Spero che i tifosi abbiano apprezzato”, ha dichiarato lo spagnolo, a caldo, dopo la vittoria. “Nel tennis tutto può cambiare in un punto. Taylor stava servendo benissimo e non riuscivo a rispondere. Il break nel secondo set è stato il punto di svolta che mi ha dato fiducia. Poi nel terzo set tutto è andato nel verso giusto. Sono felice di aver vinto una partita così importante”, ha aggiunto Alcaraz.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).